Microsoft könnte Xbox Game Pass bald auf Streaming-Sticks bringen

Wer die Spiele von Microsofts Game Pass zocken möchte, könnte das bald auch ohne entsprechende Hardware wie einer Konsole tun – und zwar ganz einfach per Streaming-Stick. Diese Variante hat Xbox-Chef Phil Spencer jetzt in den Raum geworfen.

Gegenüber Stratechery (via The Verge) erklärt Spencer, dass "preisgünstigere Hardware Bestandteil unseres Ökosystems" sein könnte. In diesem Zusammenhang denke man etwa an Streaming-Sticks und andere Dinge, die man lediglich an den TV anschließen müsse, um Games via xCloud spielen zu können. In diesem Fall müssten interessierte Spieler lediglich das entsprechende Game-Pass-Abo wählen, einen Xbox-Controller kaufen – und schon könnten Xbox-Spiele auch ohne Konsole oder Computer gespielt werden.

Xbox Game Pass kommt 2021 auf das iPhone

Schon heute bietet Microsoft mit dem Game Pass Zugriff auf mehr als 100 Spiele, im teuersten Tarif haben Spieler außerdem die Option, ihre Games direkt aus der Cloud zu streamen, etwa auf ein Smartphone oder Tablet mit dem Android-Betriebssystem. Doch 2021 soll der Game Pass auch auf das iPhone kommen. Da Apple derartige Dienste aber untersagt – aufgrund der Vielzahl der Spiele könne Apple keine umfassende Überprüfung gewährleisten –, kann die App nicht einfach im App Store veröffentlicht werden. Stattdessen will Microsoft einen Umweg gehen, wohl über den Browser.

Game Pass für Streaming-Sticks würde neue Zielgruppen erschließen

Bislang lässt sich Microsofts Game Pass nur auf dem PC oder der Konsole nutzen, im entsprechenden Tarif auf Android-Geräten auch über die Cloud. Wenn der Hersteller sein Angebot auch um Streaming-Sticks erweitert, würde die Einstiegshürde weiter sinken – und die Xbox damit neue Gaming-Zielgruppen erschließen, die nicht viel Geld in entsprechende Hardware investieren möchten.