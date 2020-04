Microsoft teasert Xbox One X im "Cyberpunk 2077"-Design an

Ein ominöses Video des Xbox-Kanals bei Twitter lockt Fans von "Cyberpunk 2077": Sie sollen einen Code entschlüsseln. Was sich dahinter verbirgt, ist allerdings vermutlich schon geleakt: eine Sonderedition der Xbox One X.

Flackernde Datensätze und der Hashtag #BreakTheCode sollen Xbox-Fans bei Twitter zum Rätseln anregen. Seit dem 16. April begrüßt ein seltsamer Glitch Besucher der offiziellen Xbox-Seite und verspricht eine Ankündigung in vier Tagen – also am 20. April. Ein Schnappschuss aus dem Glitch verrät aber bereits, was die Aktion wohl erst später enthüllen sollte: Als Silhouette ist kurz etwas zu erkennen, das an den Xbox-Controller und eine danebenstehende Konsole erinnert.

©Xbox.com/TURN ON 2020 fullscreen Ein Screenshot im richtigen Moment, ein bisschen aufgehellt, und schon gibt der Glitch auf der Xbox-Website sein Geheimnis preis.

Leaks enthüllen Controller & Konsole vorab

Dazu passt, dass derzeit Leaks von Händlern kursieren, die eine Sonderedition des Xbox-One-Controllers im "Cyberpunk 2077"-Design zeigen. Nicht nur das: Ein Foto der Verpackung eines dazu passenden Bundles aus Controller, Xbox One X sowie vermutlich dem dazugehörigen Spiel macht ebenfalls die Runde.

Mehr Infos zur Sonderedition am 20. April

Komplett verifiziert sind die Hardware-Editionen zum Rollenspiel von CD Projekt Red noch nicht. Für einen Fake wirkt das Ganze aber zu aufwendig, und zumindest der Controller kann durch die Händler-Leaks als einigermaßen gesichert gelten. Die offizielle Ankündigung dürfte am 20. April folgen – dann sehen wir die Konsole samt Controller hoffentlich in voller Schönheit.