"Monster Hunter World" bekommt Film-Crossover mit Milla-Jovovich-Skin

Die Verfilmung der "Monster Hunter"-Reihe startet in Kürze, und "Monster Hunter World" bekommt ein passendes Crossover mit einem besonderen Event-Skin: Lieutenant Artemis, Hauptfigur des Films, geht auf die Jagd – wie im Kino gespielt und gesprochen von Hollywoodstar Milla Jovovich.

Gastauftritte von Figuren aus anderen Games sind bei "Monster Hunter World" schon lange Standard. Es ist daher wenig verwunderlich, dass der "Monster Hunter"-Film auch ein Spezial-Event im Spiel erhält: Ab dem 4. Dezember sind zwei besondere Quests verfügbar, in denen Du als Lieutenant Artemis kämpfen darfst. Voraussetzung ist, dass Du die Erweiterung "Iceborne" besitzt.

Event-Quests zur Reise in die "Monster Hunter"-Welt

Im Film reist die von Milla Jovovich gespielte Soldatin Artemis aus unserer Welt in die Welt von "Monster Hunter" und lernt dort, mit den typischen Waffen der Spieleserie zu kämpfen. Entwickler und Publisher Capcom hat sich ein paar Kniffe einfallen lassen, um die Weltenreise auch im Spiel abzubilden: Artemis sieht nicht nur aus wie ihre Darstellerin im Film, Jovovich spricht die Spielfigur in der englischen Synchronfassung auch selbst. Wenn Artemis im Rahmen der Quests auf Bewohner der "MH"-Welt trifft, sprechen diese außerdem in der "Monster Hunter Sprache", wie Capcom in einem Blogpost erklärt – die logischen und linguistischen Feinheiten sollen im Verlauf der neuen Mini-Storys klarer werden. Im Trailer zum Event ist die Sprache schon kurz zu hören.

Als Artemis gegen Diablos & Rathalos

In der ersten Quest kämpfst Du als Artemis gegen einen Schwarzen Diablos und bekommst dadurch Materialien, um das im Film gezeigte Rüstungsset der Soldatin zu craften. Die Perks des Sets sind besonders gut auf künftige Diablos-Jagden abgestimmt. In der zweiten Quest ist ein Rathalos Dein Gegner. Capcom deutet einige Überraschungen für diese Mission an, und der englische Titel "To Our World" ("In unsere Welt") gibt Raum für Spekulationen. Was auch immer dort passiert: Belohnt wirst Du am Ende mit einem weiteren Rüstungsset aus dem Film.

Wer sich zwischen dem 27. November und 2. Dezember in "Monster Hunter World: Iceborne" einloggt, erhält außerdem ein Item-Set, mit dem Capcom das Crossover feiert. Der "Monster Hunter"-Film startet nach aktueller Planung am 3. Dezember in den Kinos.