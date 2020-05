"Mortal Kombat 11": "Aftermath"-DLC & RoboCop-Gastauftritt angekündigt

Die Erde steht wieder mal vor dem Untergang, das Polygon-Blut spritzt meterhoch – und sogar die Blechbüchse RoboCop schaut vorbei: Es gibt Neuigkeiten zum brutalen Prügel-Hit "Mortal Kombat 11".

Mit dem "Aftermath"-DLC geht die Story von "Mortal Kombat 11" am 26. Mai weiter. Der neue Zusatzinhalt führt die spektakuläre Geschichte um Vertrauen und Betrug (und, natürlich, das Schicksal der Welt) fort. Zudem freuen sich Fans auf den nächsten Gastkämpfer – und der ist niemand Geringeres als RoboCop, der kybernetische Polizeibeamte aus dem gleichnamigen Filmklassiker. Er wird sogar von Original-Darsteller Peter Weller vertont.

Feuergott, Vierarm-Braut, RoboCop

"Aftermath" bringt neben RoboCop zwei weitere Neuzugänge ins Kämpferlager: Windgott Fujin ist der Bruder von Fanliebling Raiden und beschützt das Erdenreich. Die vierarmige Sheeva dagegen ist halb Mensch, halb Drache und eindeutig keine Sympathieträgerin. Außerdem sollen nach und nach drei neue Charakter-Skin-Pakete erscheinen.

Darüber hinaus erhältst Du mit dem "Aftermath" -DLC Zugriff auf neue Stages, darunter die Klassiker Dead Pool und Soul Chamber. Außerdem kommen jetzt auch Stage Fatalities, in denen Du Deinen Gegner mithilfe der Level-Umgebung ins ewige Game Over schickst. Sogar die Friendships sind zurück: Sie kamen erstmals in den 1990ern in die Serie und beenden ein Match ganz harmonisch statt mit brutalsten Verstümmelungen.

Die volle Packung in einer Packung

Wenn Du gern sämtliche Inhalte zu "Mortal Kombat 11" in einem bequemen Paket haben möchtest, ist die "Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection" interessant für Dich. Die Sammlung enthält "Mortal Kombat 11" mit allen Inhalten aus "Mortal Kombat 11: Aftermath" und dem zuvor erschienenen Kombat-Pack mit sechs DLC-Charakteren – Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, Joker und Spawn – plus 25 zusätzliche Charakter-Skins.

Wenn Du das Hauptspiel bereits besitzt, kannst Du im Digital-Store für Dein System die "Aftermath"-Erweiterung für 39,99 Euro oder das "Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat-Pack-Paket" für 49,99 kaufen.