Motion-Capturing-Aufnahmen zu "Monster Hunter World" sind irre witzig

Kein Wunder, dass die gigantischen Viecher in "Monster Hunter World" einem das Blut in den Adern gefrieren lassen: Schauspieler sorgen dafür, dass ihre Bewegungsabläufe möglichst echt aussehen. Ein Video davon könnte nun dafür sorgen, dass Dich der schaurige Rajang nach dem Ansehen immer an einen freundlichen japanischen Herren erinnern wird.

Ein gehörnter Riesen-Gorilla mit gewaltigen Fängen zerstört im Kampf den Drachenältesten Kirin – so wurde Rajang in "Monster Hunter World: Iceborne" eingeführt. Auf Twitter hat Capcom nun Aufnahmen der Motion-Capturing-Arbeiten veröffentlicht, bei denen ein japanischer Schauspieler Rajang voller Inbrunst darstellt und dabei wütend gegen ein selbst gebasteltes Gestell kämpft. Am Ende des ungleichen Duells bricht der Riesenaffe Kirin sein Horn ab – im Studio riss der Schauspieler stattdessen eine PET-Wasserflasche vom Gestell.

"Monster Hunter World": Wo bleibt der Mo-Cap-Mod?

Nach dem Ansehen des lustigen Videos fällt es schwer, das freundliche Gesicht des japanischen Schauspielers beim Anblick von Rajang aus dem Kopf zu bekommen. Leider ist bisher keine Mod bekannt, die alle Gegner in "Monster Hunter World" durch die Aufnahmen der Original-Schauspieler ersetzt – falls Zweifel bestehen: Wir wären dafür! Ganz unrealistisch wäre das nicht: Schon in Capcoms "Devil May Cry 5" lassen sich in einem speziellen Modus alle Cutscenes durch Original-Aufnahmen mit echten Schauspielern austauschen, die als Vorlage für die Animateure dienten.

Motion-Capturing: Unterschätzte Kunst!

Motion-Capturing macht die Animationen von Spielen wie "Monster Hunter World" deutlich lebensechter, bedeutet aber auch viel Aufwand. Neben den Monstern sind auch die Bewegungsabläufe der menschlichen Spielfiguren von Schauspielern ins Spiel übertragen worden. Schön zu sehen, dass Capcom mit dem Video auch die Arbeit der Belegschaft hinter den Kulissen anerkennt.