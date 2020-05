Na sicher! "Fortnite" wird Launch-Titel für PS5 & Xbox Series X

"Fortnite" erscheint für die PS5 und Xbox Series X, das hat Entwickler Epic Games nun bestätigt. Und nicht nur das: Der Battle-Royale-Titel soll ab nächstem Jahr auf der brandneuen Unreal Engine 5 aufbauen.

Epic Games hat in einem Blogpost verraten, dass "Fortnite" für die PS5 und Xbox Series X kommt. Es handelt sich laut den Entwicklern nicht um eine komplett neue Version des Games, sondern um eine optimierte Version. Das heißt: Deine Spielstände und gekauften Gegenstände gehen beim Konsolenwechsel nicht verloren, da sie an Dein Konto gebunden sind.

Epic Games arbeitet zusätzlich daran, das Spiel plattformübergreifend zu gestalten. Bedeutet: Läuft alles nach Plan, kannst Du weiterhin mit Deinen Freunden spielen, egal ob sie bei der PS4 bleiben oder auf die PS5 wechseln.

"Fortnite" basiert bald auf der Unreal Engine 5

Epic Games kündigt zudem an, dass "Fortine" ab Mitte 2021 auf der neuen Unreal Engine 5 aufbauen wird. Derzeit läuft das Spiel auf der Unreal Engine 4, soll dann mit der Migration auf 5 von einer besseren Performance und schärferen Grafik profitieren. Mehr will der Entwickler dazu noch nicht verraten.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten der neuen Engine gibt bereits ein Demo-Video. Epic Games zeigt in dem Clip, wie das Game "Lumen in the Land of Nanite" auf der PS5 aussehen würde. Gleichzeitig lässt das Demo erahnen, zu welchen grafischen Leistungen die neue Konsolen-Generation fähig ist.