"Need for Speed: Hot Pursuit"-Remaster: Leak verrät Release & Inhalte

Bereits Ende Juli kursierten Gerüchte, dass noch in diesem Jahr ein Remaster von "Need for Speed: Hot Pursuit" erscheint. Einem Leaker zufolge soll es bis zum Release nicht mehr lange dauern. Das Spiel kommt demnach am 6. November in den Handel und soll einige zusätzliche Inhalte bieten.

EA plant offenbar, das "Need for Speed: Hot Pursuit"-Remaster heute um 17 Uhr offiziell zu enthüllen. Der japanische Twitter-Nutzer @Renka_schedule ist dem Publisher aber zuvorgekommen und hat in einem Tweet (via VG247) bereits eine Menge über das Remaster verraten. Neben den Cover-Bildern listete er auch erste Infos zum Spiel auf.

Neue Inhalte und Crossplay

Im Tweet sind zwar nur die Cover der Switch- und der PS4-Version des Spiels zu sehen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das Game auch für Xbox One und PC erscheint. Wie der Leaker schreibt, sind alle DLCs von "Need for Speed: Hot Pursuit" im Remaster enthalten. Außerdem soll es auch einige neue Inhalte geben, die circa sechs Stunden zusätzliche Spielzeit bieten.

Laut @Renka_schedule gibt es unter anderem mehr als 30 Herausforderungen, neue kosmetische Gegenstände und neue Erfolge. Das "Need for Speed: Hot Pursuit"-Remaster soll zudem Crossplay zwischen allen unterstützten Plattformen ermöglichen.

Weitere Infos zum Spiel erfahren wir wahrscheinlich heute ab 17 Uhr, wenn Electronic Arts das Spiel offiziell enthüllt.