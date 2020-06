"Need for Speed: Hot Pursuit"-Remaster soll noch 2020 erscheinen

"Need for Speed: Hot Pursuit" ist für viele Gamer der beste Teil der Serie. Fans des Arcade-Racers aus dem Jahr 2010 können sich nun auf ein Remaster freuen: Die Neuauflage des Rennspiels von EA soll noch in diesem Jahr für Konsolen, PC und Switch erscheinen.

Wie VentureBeat berichtet, ist das Remaster von "Need for Speed: Hot Pursuit" eins von zunächst sieben Spielen für die Switch. Electronic Arts hatte schon im Vorfeld angekündigt, Nintendos Hybrid-Konsole zukünftig stärker zu unterstützen. Mit "Burnout Paradise Remastered" ist am 19. Juni das erste der sieben Games für die Switch erschienen, drei weitere Spiele hat EA offiziell bestätigt. Die Namen der restlichen drei Games will VentureBeat von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben, die mit dem Release-Plan von EA vertraut sein soll – und zu dem Trio zählt angeblich "Need for Speed: Hot Pursuit".

So sieht EAs kommendes Switch-Line-up aus

Den Multiplayer-Shooter "Apex Legends", "FIFA 21" und das Adventure "Lost in Random" hat EA offiziell bestätigt. Zum Remaster von "Need for Speed: Hot Pursuit" hat sich der Publisher bisher nicht geäußert. Laut der Quelle von VentureBeat soll der Titel aber noch in diesem Jahr für die Switch sowie für Konsolen und PC erscheinen.

Der Multiplayer-Shooter "Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville" soll ebenfalls auf Nintendos Handheld-Hybriden kommen, allerdings wohl erst im nächsten Jahr. Den Namen des siebten Switch-Games von EA kennt der Informant von VentureBeat nicht, es soll sich um einen Indie-Titel von Velan Studios handeln. Der Name des Studios tauchte bereits in einem Teaser während des EA-Play-Events auf. Die Quelle könnte mit ihren Behauptungen also richtig liegen.

Die komplette Liste mit EA-Spielen, die bald für die Switch erscheinen sollen, sieht damit wie folgt aus: