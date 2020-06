Neil Druckmann: "The Last of Us Part 3" wäre schwer zu rechtfertigen

Ob "The Last of Us Part 2" eine Fortsetzung erhält, ist noch offen. Game Director Neil Druckmann äußerte sich nun in einem Interview dazu, warum eine Rückkehr in die Welt nach der Apokalypse für ihn nicht einfach wäre.

Die Verkaufszahlen lassen keinen Zweifel: "The Last of Us Part 2" ist unglaublich erfolgreich, es ist das am schnellsten verkaufte PS4-Exklusivspiel überhaupt – eine Fortsetzung wäre wohl ohne Probleme zu rechtfertigen. Game Director Neil Druckmann verriet nun aber gegenüber Indiewire, dass er von einem weiteren Sequel noch nicht überzeugt ist. Schließlich seien die Geschichte der bekannten Charaktere und ihrer Welt weitgehend auserzählt.

Druckmann: "Etwas finden, das dem emotionalen Kern nahe kommt"

"Um ein 'The Last of Us Part 3' zu machen, stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen wie bei Teil zwei. Beim ersten Spiel gab es keine Erwartungen und wir konnten machen, was wir wollten. Bei der Fortsetzung hatten wir bestimmte Charaktere, Themen und Vorgänge etabliert. Für 'Part 2' mussten wir etwas finden, das zum emotionalen Kern des Vorgängers passt, das war beim Sequel schon sehr schwer."

Druckmann schließt aber nicht völlig aus, dass ihm noch eine gute Idee kommen könnte: "Bei einer Fortsetzung wäre es noch viel schwerer zu rechtfertigen, wieso wir in diese Welt zurückkehren. Man hat bereits so viel über die Hintergrundstory erfahren und über den Ausbruch, wir müssten ein neues Erlebnis erschaffen, das dem emotionalen Eindruck dieser Geschichten nahe kommt, und ich weiß nicht, wie das aussehen könnte – bisher."

Statt Teil 3 könnte als nächstes auch ein völlig neues Spiel kommen

Welches Projekt Naughty Dog als nächstes angeht, steht wohl noch nicht fest. Druckmann hatte bereits in einem anderen Interview darüber gesprochen, dass er sich neben "The Last of Us Part 3" auch vorstellen könnte, ein völlig neues Spiel zu entwickeln. Ein weiteres "Uncharted"-Spiel scheint dagegen bisher nicht in Planung zu sein.