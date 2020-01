Nvidia scheint in diesem Jahr bestens für den Kampf gegen AMD gerüstet zu sein. Glaubt man einem Bericht der Taipei Times, dann soll Nvidias nächste Grafikkarten-Generation namens "Ampere" 50 Prozent mehr Performance als jetzige Turing-Karten bieten – und dabei nur halb so viel Strom verschlingen!

Mit der neuen Grafikkarten-Generation steigt nun endlich auch Nvidia auf das 7nm-Fertigungsverfahren um, berichtet die Taipei Times (via Tom's Hardware). Während AMD weiterhin dem Halbleiter-Hersteller TSMC die Treue hält, wird Nvidia neben TSMC bei der Produktion ihrer 7nm-Grafikkarten auch auf Samsung vertrauen. Samsung war auch schon bei der Produktion der Pascal-Grafikkarten-Serie aus dem Jahr 2016 beteiligt.

Nvidia oder AMD: Wer hat in diesem Jahr die stärkste Grafikkarte?

Momentan hinkt Nvidia AMD noch einen Schritt hinterher, denn AMD nutzt das 7nm-Fertigungsverfahren schon jetzt für die aktuellen Navi-Grafikkarten. Mit der kommenden Ampere-Serie könnte Nvidia aber nicht nur zu AMD aufschließen, sondern den Konkurrenten sogar überholen. Eine Leistungssteigerung von 50 Prozent bei einem nur halb so hohen Energiebedarf ist eine echte Kampfansage. Mit "Big Navi" – die Grafikkarte, die angeblich doppelt so groß und auch doppelt so schnell wie die Radeon RX 5700 XT sein soll – hat AMD möglicherweise aber noch ein Ass im Ärmel.

Ampere-Grafikkarten könnten im August vorgestellt werden

Mit den neuen Ampere-Grafikkarten liegt Nvidia momentan auch noch im gewohnten 2-Jahres-Zyklus, in dem das Unternehmen neue Architekturen vorstellt. Möglicherweise werden die 7nm-Grafikarten bereits im August auf der SIGGRAPH-Konferenz vorgestellt, wo auch schon vor zwei Jahren die Turing-Karten präsentiert wurden.