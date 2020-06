Neuer Termin: Sony zeigt PS5-Spiele am Donnerstag

Diesmal aber wirklich! Sony zeigt sein Spiele-Lineup zum PS5-Start am Donnerstag, den 11. Juni. Der Livestream war aufgrund der politischen Situation in den USA verschoben worden. Der neue Termin findet allerdings unter Einschränkungen statt.

Nun soll alles ganz schnell gehen: Sony hatte den Livestream, in dem der Konzern erstmals Games für die PS5 vorstellen wollte, vergangene Woche aufgrund der Unruhen in den USA auf unbestimmte Zeit verschoben. Den neuen Termin hat das Unternehmen nun im PlayStation-Blog verkündet: An diesem Donnerstag, den 11. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit ist es soweit.

Wegen Coronavirus: PS5-Stream in Full HD und 30 FPS

Zwei wichtige Hinweise begleiten die Ankündigung. Sony überträgt den Stream lediglich in Full-HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde. Grund dafür ist die Coronavirus-Pandemie: Die Produktion, an der diverse Entwicklerstudios beteiligt sind, wäre mit hochauflösenden 4K-Videos deutlich aufwendiger gewesen. Schließlich müssen die Dateien im Schnitt mehrfach aus dem Home-Office hin und her geschickt werden, und verschiedene Unternehmen wollen das Resultat abnicken, bevor es an die Öffentlichkeit darf. Die vorgestellten Spiele dürften auf der fertigen PS5 mit einem 4K-Fernseher dann um einiges besser aussehen.

Sony empfiehlt Kopfhörer

Sony empfiehlt, den PS5-Livestream mit Kopfhörern anzusehen: "In der Show steckt einiges an cooler Audio-Produktion, über Smartphone- oder Laptop-Lautsprecher dürfte das schwerer zu genießen sein." Die neue PlayStation erhält eine spezielle Audio-Engine namens Tempest, auf die Sony großen Wert legt. Der Hersteller dürfte daher im Livestream einen Schwerpunkt auf das Potenzial der neuen Technologie legen. Ob Fans auch erstmals die PS5-Konsole zu sehen bekommen, ist dagegen völlig offen.