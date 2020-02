Neues "Batman: Arkham"-Spiel könnte ein Reboot werden

Einem Bericht zufolge könnte es sich beim nächsten "Batman: Arkham"-Game um ein Reboot handeln. Das will ein Journalist von mehreren Leuten, die in die Entwicklung involviert sind, erfahren haben. Der Name des Spiels soll sich während der Entwicklung mehrfach geändert haben, die Handlung dreht sich aber immer noch um den Rat der Eulen.

Laut Comicbook soll der Industrie-Insider und Journalist Sabi (Twitter-Account mittlerweile gelöscht) von mehreren Leuten die Bestätigung erhalten haben, dass es sich beim nächsten "Batman: Arkham"-Spiel um ein Reboot handeln soll. Diese Information passt zu einem vorherigen Bericht, der ebenfalls behauptet, dass das Game ein Reboot sein wird, jedoch kein "hartes", sondern ein "weiches".

Gehört der nächste Teil noch zur "Arkham"-Reihe?

Der vorherige Bericht sprach auch davon, dass das "Arkham" beim nächsten "Batman"-Teil aus dem Titel verschwinden könnte, was andeuten könnte, dass das Spiel kein Teil der beliebten Reihe ist. Sabis Quellen vermuten aber immer noch, dass das nächste Spiel den Zusatz im Titel haben wird.

Und sollte das nächste "Batman"-Game tatsächlich als weiches Reboot geplant sein, dann würde das "Arkham" im Titel auch gar nicht stören. Zur Erklärung: Anders als bei einem harten Reboot, bei dem die Handlung alle Ereignisse der bisherigen Teile ignoriert und praktisch ein ganz neues Universum aufbaut, wird bei einem weichen Reboot eine Geschichte in ein existierendes Universum eingepasst. Ein Reboot bleibt es dadurch, dass die Charaktere oder Ereignisse sehr weit von der originalen Story abweichen.

Immer noch keine bestätigten Infos

Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier nicht um gesicherte Informationen handelt. Sabi hat sich zwar schon des Öfteren als zuverlässige Quelle herausgestellt, aber auch er kann falsch liegen. Wir müssen wohl einfach weiter warten, bis sich Warner Bros. endlich mal zu dem neuen "Batman"-Game äußert.