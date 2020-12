Neues "Cyberpunk 2077"-Video zeigt den umfangreichen Fotomodus

Exakt eine Woche müssen wir noch ausharren, dann dürfen wir endlich "Cyberpunk 2077" zocken. Um uns die Wartezeit zu versüßen, hat CD Project Red ein neues Video zu "Cyberpunk 2077" veröffentlicht, das den Fotomodus näher vorstellt. Gamer dürfen sich auf umfangreiche Features, Filter und weitere Elemente für ein perfekte Fotoshootings freuen.

Da Du "Cyberpunk 2077" aus der Ego-Perspektive spielst, bekommst Du Deinen selbst erstellten Charakter V außerhalb von Cutscenes nur selten zu Gesicht. Eigentlich schade, denn der Charaktereditor ermöglicht es Dir, interessante Spielfiguren zu erschaffen. Im Fotomodus von "Cyberpunk 2077" kannst Du Deine Kreationen dann gebührend in Szene setzen.

Filter, Posen, Lichteffekte, Sticker

Cool guys don't look at explosions!

Wie das neue Video zeigt, ist der Fotomodus von "Cyberpunk 2077" mindestens genauso umfangreich wie der Charaktereditor. Im Video sehen wir beispielsweise, wie während einer Schießerei in den Fotomodus gewechselt wird. Allein das pausierte Bild mit den Leuchtspuren der Geschosse und sprühenden Funken ist schon beeindruckend, mit verschiedenen Features lässt sich das Foto sogar noch weiter veredeln.

Spieler haben die Möglichkeit, die Kameraperspektive zu ändern, die Tiefenschärfe nachzujustieren, die Pose und den Gesichtsausdruck des Charakters anzupassen sowie Farbfilter und Sticker über das Foto zu legen.

Eine besonders cooles Foto gelingt in den Clip einem Spieler, als er auf einen Treibstofftank schießt, der anschließend explodiert. Der Gamer wechselt genau zum richtigen Zeitpunkt in den Fotomodus und erhält einen spektakulären Feuerball für seinen Fotohintergrund. Anschließend positioniert er seine Spielfigur mit erhobenen Armen (die Pose heißt "V for Victory") vor der Explosion und probiert einige Lichteffekte aus. Das Ergebnis ist ein imposantes Foto, das aus einem hochkarätigen Hollywood-Actionfilm stammen könnte.

