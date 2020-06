Neues "Harry Potter"-RPG soll 2021 für PS5 & Xbox Series X kommen

Avalanche Software entwickelt offenbar ein "Harry Potter"-Rollenspiel, das Ende 2021 für die Next-Gen-Konsolen erscheinen soll. Warner Bros., der vermeintliche Publisher, hat sich bisher nicht zu dem Game geäußert. Die Existenz des Spiels lässt sich nach neusten Informationen und dem Leak aus 2018 aber kaum noch bestreiten.

Laut Bloomberg (via PC Gamer) sollen zwei Quellen aus dem Entwickler-Team bestätigt haben, dass das geleakte Gameplay aus dem Jahr 2018 echt ist. Das Spiel solle Ende 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Ob auch eine PC-Version geplant ist, geht aus dem Bloomberg-Bericht nicht hervor. Die Quellen sollen auch bestätigt haben, dass es sich bei dem "Harry Potter"-Game um ein Rollenspiel handelt, das in einer Open World in Hogwarts und Umgebung spielt.

Harry Potter lässt Batman den Vortritt

Ursprünglich hätte das "Harry Potter"-RPG auf der E3 2020 enthüllt werden sollen, so der Bericht. Da die Gaming-Messe in diesem Jahr aber ausfiel, habe sich der Zeitplan von Warner Bros. geändert. Nun solle zuerst das neue "Batman"-Spiel angekündigt werden. Die Enthüllung findet wahrscheinlich Rahmen des im August stattfindenden DC FanDome statt. Ein neuer Termin für die Vorstellung des "Harry Potter"-Spiels ist noch nicht bekannt.

Das "Batman"-Game ist ein gut behütetes Geheimnis

"Batman"-Fans kommen demnach etwas früher in den Genuss eines neuen Games mit dem DC-Superhelden. WB Games Montreal teaste das Spiel bereits im September 2019 an. Angeblich soll sich das Game um den Rat der Eulen drehen. Anfang 2020 tauchten dann Bildfragmente zu dem Spiel auf, die allerdings eher Fragen aufwarfen als Fragen zu beantworten. Und schließlich behauptete im Februar 2020 ein Journalist, dass es sich bei dem Spiel um ein Reboot handeln werde.