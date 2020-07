Neues Rennspiel "Test Drive Unlimited Solar Crown" angekündigt

Auf dem Nacon-Connect-Event wurde gestern der neuste Teil der "Test Drive"-Reihe enthüllt. Das Spiel trägt den Namen "Test Drive Unlimited Solar Crown", Entwickler sind die Rennspiel-Spezialisten bei Kylotonn. Gameplay gab es leider nicht zu sehen.

Das erste Video zu "Test Drive Unlimited Solar Crown" ist ein Enthüllungstrailer für ein Rennspiel, wie er im Buche steht. Wir dürfen auf Hochglanz polierte, geschwungene Sportwagenkarosserien in Nahaufnahme bewundern. Danach ist ein Manschettenknopf mit dem Logo des Spiels zu sehen, und eine Person steigt aus einem der Fahrzeuge. High Heels lassen darauf schließen, dass es sich um eine Frau handelt. Und damit endet der Trailer auch schon.

Spannend ist die Auflistung der geschützten Markennamen: Bugatti, Dodge, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, Porsche – wir können uns offenbar auf eine große Auswahl an Edelschlitten freuen.

Der leitende Entwickler ist Rennspiel-Profi

Weitere Infos zu "Test Drive Unlimited Solar Crown" sind rar. Alain Jarniou leitet die Entwicklung des Spiels, berichtet Eurogamer. Jarniou hat schon an vorherigen Teilen der "Test Drive"-Reihe und an der "WRC"-Serie mitgewirkt. "Test Drive Unlimited Solar Crown" scheint bei ihm in guten Händen zu sein.

Die Location des Rennspiels soll außerdem eine Eins-zu-Eins-Nachbildung eines realen Orts sein. Welcher das ist, haben die Entwickler noch nicht verraten. Für welche Plattformen "Test Drive Unlimited Solar Crown" erscheinen wird, ist ebenfalls unklar. Vermutlich erscheint das Rennspiel für PC, PS5 und Xbox Series X. Auch ein Release-Fenster gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.