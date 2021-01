"New Pokémon Snap": Release-Termin steht und kommt früher als gedacht

Das Pokémon-Fotosafari-Game "New Pokémon Snap" hat einen festen Release-Termin. Der Nachfolger des N64-Klassikers "Pokémon Snap" erscheint am 30. April. Auf YouTube gibt es außerdem einen neuen Trailer zu bewundern, der uns auf den Foto-Trip in der Pokémon-Welt einstimmen soll.

Dem neuen Trailer zufolge dürfte sich "New Pokémon Snap" ähnlich wie der Vorgänger spielen: Du reist als Fotograf durch eine Region namens Lental und versuchst dabei, Schnappschüsse von Pokémon zu knipsen. Die neue Region bietet viele unterschiedliche Gebiete, darunter Dschungel, Wüsten und Strände, in denen sich über 200 verschiedene Pokémon tummeln sollen, berichtet Kotaku.

"New Pokémon Snap" ist eigentlich ein Rail-Gun-Shooter

Wie im Original-"Pokémon Snap" werdet ihr auch im neuen Teil die unterschiedlichen Gebiete nicht frei erkunden können. Ein selbstfahrendes Amphibienfahrzeug namens NEO-ONE wird euch wie auf einer Schiene durch die Welt führen und ihr müsst nur noch auf den Auslöser drücken, wenn ihr ein Pokémon vor die Linse bekommt. Tatsächlich ist "New Pokémon Snap" also eigentlich ein gewöhnlicher Rail-Gun-Shooter, allerdings in einer sehr hübschen und gewaltfreien Verpackung.

Der perfekte Schnappschuss ist gar nicht so einfach

Fordernd dürfte die Pokémon-Fotosafari dennoch werden, denn nicht jedes Pokémon lässt sich so einfach vor die Linse kriegen. Viele der Monster müssen zuerst mit Ködern angelockt werden. Und es ist auch gar nicht so einfach, den perfekten Zeitpunkt für ein gutes Foto zu finden.

Nach der Foto-Tour geht es nämlich direkt zu Professor Mirror, der die Aufnahmen bewertet. Dieser achtet besonders auf die Posen der Pokémon, ihre Größe auf dem Foto und auch darauf, ob die Monster in Richtung der Kamera blicken. Ein gelungener Schnappschuss ist also gar nicht so leicht.

Ganz neu in "New Pokémon Snap" ist das sogenannte Illumina-Phänomen. Hier werden bestimmte Teile der Region in ein mysteriöses Licht gehüllt. Die Erforschung dieses Phänomens ist ebenfalls ein Teil Deines Forschungsauftrags.