"New World": MMORPG erscheint im Mai – Closed-Beta für Vorbesteller

Lange war es still um "New World", das ambitionierte MMO-Rollenspiel von Amazon Games. Bei den Game Awards 2019 gab es nun nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen ungefähren Release-Termin im Mai 2020.

Für unsere Preview Anfang des Jahres durften wir "New World" schon ausgiebig spielen, dann folgte lange Funkstille. Nach Entlassungen bei Amazon Games wurde bereits vermutet, dass das PvP-lastige MMO eingestellt sei. Bei den Game Awards 2019 wurde nun ein neuer Trailer gezeigt, außerdem wurden der Release für Mai und eine Beta für Vorbesteller ab April angekündigt.

"New World" wird über Steam veröffentlicht

"New World" soll als Premium-Titel auf PC veröffentlicht werden und ist für etwa 40 Euro vorbestellbar. Mittlerweile ist klar, dass das Game über Steam verfügbar sein wird und zum Spielen nicht zwingend ein Amazon-Konto erforderlich ist. In den nun veröffentlichten FAQ zu "New World" sind auch die minimalen Systemvoraussetzungen angegeben:

Prozessor: Intel® Core™ i5-2400K, AMD CPU mit 4 physischen Kernen @ 3Ghz

Grafikkarte: NVIDIA® GTX 670 2 GB, AMD Radeon™ R9 280

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Speichermedium: 7200 HDD

Betriebssystem: Windows® 8 64-Bit, DirectX 11

Cloud-Server mit Tausenden Spielern – oder doch weniger?

Dank moderner Cloud-Technologie sollen auf den Servern von "New World" gleichzeitig über 1.000 Spieler aktiv sein können. Das klassenlose RPG legt seinen Fokus auf territoriale PvP-Konflikte zwischen Spielerfraktionen. In der Sandbox-Umgebung errichtest Du eigene Bauwerke, die auch von gegnerischen Gruppen erobert werden können.

In der aktuellen Ankündigung ist die Rede von Schlachten mit über 100 Kämpfern, bei unserer Preview war noch von Tausenden Spielern die Rede. In den letzten Monaten hat sich also offenbar einiges hinter den Kulissen von "New World" getan. Bis zum Release im Mai 2020 bleibt es spannend.