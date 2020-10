Next Gen schon jetzt! Update verkürzt PS4-Ladezeiten radikal

Eine Reihe von Patches sorgt bei mehreren First-Party-Titeln für erheblich kürzere Ladezeiten. PS4-User können bei manchen Games bis zu 70 Prozent Zeit beim Ladescreen einsparen:

Einige PlayStation-exklusive Spiele haben in den vergangenen Tagen still und heimlich Updates erhalten, darunter "The Last of Us: Remastered", "Ghost of Tsushima" und "God of War 3". Wie nun ein Video auf YouTube zeigt, führen diese Updates offenbar zu wesentlich kürzeren Ladezeiten. "The Last of Us: Remastered" lädt angeblich 70 Prozent schneller als vor dem Patch.

Der Titel "Until Dawn" soll sogar gar keine Ladescreens mehr zeigen, ein via Twitter geteiltes Video zeigt zumindest keine mehr. Allerdings gibt es keine Daten zu einem Patch in jüngster Zeit – handelt es sich hier also um einen Fake? Wer das wissen will, sollte das Game starten und selbst sehen, was Sache ist.

Vorbereitungen auf Abwärtskompatibilität?

Offiziell heißt es zu den meisten Updates, sie würden nur verschiedene Bugs fixen. Allerdings könnten Entwickler schon mit neuen Komprimierungstechniken für Games experimentieren. Immerhin ist der Launch der Next Gen nicht mehr lange hin – und Nutzer erwarten dann, dass bei der Abwärtskompatibilität alles glatt läuft. Gut möglich also, dass die kurzen Ladezeiten auf der PS4 jetzt als "Testlauf" gelten, um zu sehen, wie das mit den Ladezeiten und der Technik dahinter hinhaut.

Spieler der First-Party-Titel wird es jedenfalls freuen. Ein Vorgeschmack auf das, was mit der PS5 möglich sein wird – und der bewegt vielleicht den einen oder anderen Gamer dazu, sich für den Kauf der Next-Gen-Konsole zu entscheiden.