Ehrlichkeit währt am längsten. In diesem Sinne: Mir sind die Specs der Next Gen vollkommen egal. Welche Konsole ich mir kaufe, entscheiden keine technischen Daten, die ich ohnehin nicht verstehe. Sondern die Spiele, auf die ich heiß bin.

Eigentlich dachte ich, der Kampf der Konsolen sei längst Geschichte. Crossplay zwischen Xbox und PlayStation wird immer gefragter, die Konsolen ähneln sich immer mehr, und die meisten Titel erscheinen ohnehin für beide Plattformen. Aber Social Media hat mich eines Besseren belehrt. Unter zahlreichen Posts verunglimpfen sich die Fan-Lager verbal gegenseitig. Für die einen ist die Xbox Series X der Heilige Gral, für die anderen die PS5 ein Geschenk der Götter – und die jeweils andere Konsole natürlich Müll.

Zahlenblindheit: Was bedeuten "Teraflops" denn konkret?

Welche Konsole hat die besseren Specs? Total egal. Bild: © Microsoft / Sony Interactive Entertainment 2020

Am interessantesten an diesen Debatten finde ich die Datenblatt-Argumente, mit denen die eine oder andere Konsole in den Himmel gelobt wird. Die Prozessorkerne der PS5 takten variabel mit 3,5 GHz, die der Xbox Series X mit 3,8 GHz. Die PS5 fährt 10,28 Teraflops auf, die Xbox Series X 12,15 ... Und nun? Was sagt mir das? Wer kann sich unter "Teraflops" wirklich etwas vorstellen? Kaum jemand – wer etwas anderes behauptet, hat entweder beruflich mit IT zu tun oder schwindelt, um sich zu profilieren. Stumpf Specs und Herstellerangaben in den Raum zu werfen, ist keine argumentative Leistung.

Der blinde Glaube an Zahlen und das, was auf virtuellen Datenblättern steht, ist in etwa mit der Art zu vergleichen, wie Menschen einst an Prophezeiungen und magische Gegenstände geglaubt haben: unreflektiert, ziemlich willkürlich und voreingenommen. Ich denke nicht, dass das die breite Masse an Interessenten repräsentiert oder jemandem zu einer Kaufentscheidung verhilft.

"Halo Infinite" gibt es nur für die Xbox Series X. Als Fan des Shooters kommt die PS5 für Dich also nicht in Frage. Bild: © YouTube/Xbox 2020

Meine ungeschönte Meinung: Die Next-Gen-Konsolen sind gleichwertige Geräte. Punkt. Wer noch unsicher ist, ob es die PS5 oder die Xbox Series X sein soll, sollte sich besser überlegen, welche Spiele er zocken möchte. Ist es Dir wichtig, "Final Fantasy" ein Jahr vor allen anderen zu spielen? Kannst Du es kaum abwarten, als "Ghost of Tsushima" über die Insel zu streifen? Dann muss es eine PS5 werden.

Hat es Dir "Halo Infinite" absolut angetan? Kannst Du es gar nicht abwarten, endlich "Avowed" zu spielen? Oder willst Du Dich einfach vom Angebot des Xbox Game Pass tragen lassen? Dann ist die Xbox Series X die richtige Wahl, vielleicht sogar die Xbox Series S. Unsere Artikel zum Xbox Games Showcase und zum PS5-Event geben Dir einen Überblick darüber, welche Games auf welche Konsole kommen. Das dürfte Dir mehr helfen als jede noch so detaillierte technische Angabe.

Crewlove? Dann hör auf Deine Freunde!

Mein Lieblingsspiel "Destiny" – und auch "Destiny 2" – unterstützt (noch?) kein Crossplay. Mit Freunden, die eine Xbox nutzen, kann ich also nicht zusammen spielen. Bild: © TURN ON 2020

Nicht zu vergessen: Willst Du auch Multiplayer-Games spielen, die Wert auf ein unterstützendes Miteinander legen, aber noch kein Crossplay erlauben? Dann solltest Du Dich bei Deinen Freunden informieren, wer auf welcher Plattform unterwegs ist. Allein zu zocken ist auf Dauer ermüdend, wenn Du eigentlich lieber im Einsatztrupp unterwegs wärst.

Vielleicht sind einige Deiner Freunde bereits Konsolen-Besitzer und wollen zur Next-Gen-Plattform wechseln. Dann bietet es sich an, dieselbe Konsole zu wählen und die gleichen Spiele zu kaufen – vorsichtshalber, falls es kein Crossplay geben sollte. So hast Du direkt von Anfang an jemanden, der Dich in die Gaming-Welt einführt und Dir gute Spielempfehlungen geben kann.