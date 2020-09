"NieR Replicant": Release des Remakes im April

Das "NieR Replicant"-Remake hatte Square Enix bereits Ende März angekündigt. Nun verriet der Entwickler auf der Tokyo Game Show auch den Release-Termin der Neuauflage mit dem unaussprechbaren Namen: "NieR Replicant ver.122474487139..." erscheint am 23. April 2021 für PS4, Xbox One und PC. Sammler und Serien-Fans dürfen sich auf die White Snow Edition freuen.

"NieR Replicant" ist das Prequel zum Action-RPG-Hit "NieR: Automata". Viele Spieler werden möglicherweise noch nie von dem Vorgänger gehört haben. Das liegt daran, dass es von dem Prequel zwei Versionen gibt: "NieR Replicant", das für den japanischen Markt entwickelt wurde, und "NieR Gestalt", das in westlichen Ländern erschien. Beide Versionen sind sich recht ähnlich, unterscheiden sich aber in Details wie beispielsweise dem Alter des Protagonisten. Dank des Remakes haben wir bald zum ersten Mal die Möglichkeit, die japanische Version des Prequels zu zocken.

Meine Seele für das Leben meiner Schwester

"NieR Replicant" spielt im Jahr 2049. Die Menschheit steht – wie so häufig – am Rande ihrer Existenz. Der Protagonist Nier hat aber ganz andere Sorgen: Seine Schwester Yonah wurde von bösartigen Kreaturen, den Schatten, heimgesucht und ist nun schwer krank. Um sie zu retten, verkauft Nier seine Seele an das Grimoire Weiss, ein sprechendes Buch, das die Schatten bekämpfen kann.

Das Remake kommt mit überarbeiteter HD-Grafik, bietet neue Musik und Remixe der alten Songs, und es gibt sogar einige neue Charaktere.

Diese Goodies befinden sich in der Special Edition

Fans der Spielserie dürfen sich auf die White Snow Edition des Remakes freuen. Ein Foto der Special Edition gibt es noch nicht, Square Enix hat aber den Inhalt des Bundles bereits per Pressemitteilung enthüllt:

„Lunar Tear“ Collector’s Box

Steelbook-Hülle mit einem Artwork von Illustrator Koda Kazuma

mit einem Artwork von Illustrator Koda Kazuma Anstecknadel-Sset – Anstecknadeln von Grimoire Weiss, Grimoire Noir und Grimoire Rubrum, präsentiert in einer speziellen Schatulle

– Anstecknadeln von Grimoire Weiss, Grimoire Noir und Grimoire Rubrum, präsentiert in einer speziellen Schatulle Skriptset – ein Set bestehend aus sieben Büchern, verpackt in einem exklusiven Pappschuber. Diese Bücher enthalten das Skript des Spiels. Jedes Buch ist mit einem einzigartigen Artwork von Character Designer Akihiko Yoshida verziert.

– ein Set bestehend aus sieben Büchern, verpackt in einem exklusiven Pappschuber. Diese Bücher enthalten das Skript des Spiels. Jedes Buch ist mit einem einzigartigen Artwork von Character Designer Akihiko Yoshida verziert. Soundtrack-CD-Set – zwei Discs mit speziell für dieses Set neu arrangierten Songs. Die CDs stecken in einer exklusiven Verpackung, die dem Grimoire Weiss nachempfunden ist.