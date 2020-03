Nintendo Direct: "Borderlands", "BioShock" & mehr kommen auf Switch

Überraschend hat Nintendo ein Video mit Spiele-News online gestellt. Nach der Nintendo Direct Mini haben vor allem Fans von "Borderlands" und der "BioShock"-Reihe Grund zum Feiern. Aber auch weitere Leckerbissen kommen auf die Switch.

Gleich drei coole Überraschungen für Nintendo Switch bietet 2K Games. Der Publisher veröffentlicht am 29. Mai "BioShock Infinite: The Complete Edition", "Borderlands: The Handsome Collection" und die "XCOM 2 Collection" für die Nintendo Switch.

Das "BioShock Infinite"-Komplettpaket lässt Dich alle Inhalte des dritten Games der Kultreihe erleben. Anders als Teil eins und zwei spielt "Infinite" nicht in der Unterwasserstadt Rapture, sondern in der fliegenden Stadt Columbia.

Die "Borderlands"-Sammlung enthält den zweiten Teil der Reihe und "Borderlands: The Pre-Sequel" mit vielen Erweiterungen und ermöglicht Vier-Spieler-Koop.

Mit der "XCOM 2 Collection" können Spieler das gefeierte Strategie-Game auf der Nintendo Switch genießen – inklusive der Erweiterung "War of the Chosen" und vier DLC-Paketen.

Weitere Ankündigungen: "Burnout", "Star Wars" und mehr

Dazu kommen weitere Ankündigungen: Der Racing-Klassiker "Burnout Paradise Remastered" von EA erscheint noch in diesem Jahr auf der Nintendo-Konsole. "Star Wars Jedi Academy" ist sogar ab sofort verfügbar. Später soll zudem "Star Wars Racer" für die Nintendo Switch kommen, das beliebte Podrennen-Spiel erschien parallel zu "Star Wars: Episode I".

Die "Xenoblade Chronicles Definitive Edition" ist für den 29.5. angekündigt, das "Panzer Dragoon Remake" ab sofort erhältlich und "51 Worldwide Games" bringt am 5.6. haufenweise Brettspiel-Klassiker auf die Nintendo Switch.

Erweiterungen für Nintendo-Spiele im Anmarsch

Die erste Erweiterung für "Pokémon Schwert & Schild" namens "Die Insel der Rüstung" soll Ende Juni fertig sein. Für "Animal Crossing: New Horizons" ist ein Oster-Event vom 1. bis 12. April angekündigt und ein Gratis-Update bringt Musik aus "Mario"-, "Zelda"- und Splatoon-Spielen in "Ring Fit Adventure" – sie kann ab sofort in einem neuen Rhythmus-Modus verwendet werden.