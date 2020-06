"No Man's Sky" ab heute im Xbox Game Pass – mit Crossplay

Für viele ist der Name "No Man's Sky" immer noch gleichbedeutend mit einem der größten Flops der Spielegeschichte. Zu Unrecht, denn mittlerweile ist das Weltraum-Abenteuer ziemlich großartig! Dank dem Xbox Game Pass und kommender Crossplay-Funktion kriegen das bald noch mehr Leute mit.

Auf dem offiziellen Xbox-Blog gab Microsoft nun bekannt, dass "No Man's Sky" ab heute, dem 11. Juni, im Game Pass verfügbar ist. Das gilt natürlich für die Xbox-Version wie auch für die PC-Fassung für Windows 10. Heißt: Wer Mitglied ist, zockt das weltraumgroße Erkundungs-Epos kostenlos.

Gemeinsam den Weltraum erkunden

Noch schöner ist aber die Nachricht, dass "No Man's Sky" mit dem aktuellen Patch endlich eine Crossplay-Funktion bekommt. Das verkündete Sean Murray, Kopf des entwickelnden Studios Hello Games, höchstpersönlich via Blogeintrag.

Somit können entdeckungslustige Bildschirm-Astronauten auf Xbox One, PC und PS4 endlich zusammen spielen. Schon witzig, wie sich "No Man's Sky" im Laufe der Jahre verändert hat: Zum Launch 2016 war eines der bestimmenden Features noch, dass die prozedual generierte Spielwelt so groß ist, dass zwei Spieler sich darin sehr wahrscheinlich niemals begegnen werden. Aber selbst im Weltraum ist ein bisschen menschliche Gesellschaft beizeiten ja schon ganz nett!

Lasst uns Freunde sein

Mit Crossplay kommen natürlich auch ein paar neue Funktionen – etwa Chat-Optionen, vereinfachte Kommunikation zwischen Spielern und ein hilfreiches kleines Icon, das sofort anzeigt, auf welcher Plattform jeder Spieler unterwegs ist.

Ziehen bald noch mehr Spiele nach? Bislang ist Crossplay-Multiplayer noch eine Seltenheit, wird aber bereits von Titeln wie "Minecraft", "Rocket League", "Fortnite" oder "Need for Speed Heat" unterstützt.