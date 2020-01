Nur zwei Autoren für alle Spiele? Ubisoft vergrößert Kreativ-Abteilung

Ubisoft-Games sind alle gleich? Das empfindet man mittlerweile offenbar auch beim französischen Riesen-Publisher so. Nun wird nachgerüstet: Die redaktionelle Abteilung, die für die Ideen-Findung zu neuen Spielen zuständig ist, wird erweitert und umstrukturiert.

"The Division 2", "Ghost Recon Breakpoint" & Co. – Ubisoft will mehr Diversität bei seinen neuen Spielen. Dazu wird nun laut Videogames Chronicle die redaktionelle Abteilung neu aufgestellt, die seit etwa 20 Jahren die inhaltliche Ausrichtung neuer Spiele von Ubisoft beaufsichtigt. Dem Bericht zufolge steckten bisher "die Ideen von nur ein oder zwei Leuten in jedem Game" der vielen Studios des französischen Unternehmens.

Ubisoft-Spiele sollen sich mehr voneinander unterscheiden

Eine anonyme Quelle nennt dies als Begründung für die Ähnlichkeit vieler Ubisoft-Spiele: "Ein Geschmack und eine Meinung wurde immer wieder repliziert." Die redaktionelle Abteilung ist dem Bericht zufolge zwar nur beratend tätig, drängte aber in vielen Games beispielsweise auf Open-World-Mechaniken und Vermeidung politischer Aussagen.

Nun erhalten insgesamt sieben Vize-Präsidenten eigene Spielereihen, die sie mit mehr Entscheidungsfreiheit gestalten dürfen. Der vorgesetzte Abteilungsleiter Serge Hascoet wird ihren Fortschritt zukünftig nur noch regelmäßig überprüfen, anstatt direkten Einfluss zu nehmen.

Umstrukturierungen aufgrund schlechter Zahlen

Die redaktionelle Abteilung in Paris entwickelt keine Spiele, hat aber großen Einfluss auf die Arbeit der Ubisoft-Studios auf der ganzen Welt. Nach enttäuschenden Verkäufen aus dem Jahr 2019 kündigte Ubisoft Veränderungen an Produktionsprozessen an und verschob "Gods & Monsters", "Rainbow Six Quarantine" und "Watch Dogs Legion" ins nächste Geschäftsjahr. Angeblich wurde auch mindestens ein Projekt von Ubisoft Montreal komplett eingestellt, dessen Entwicklung schon relativ weit fortgeschritten war.