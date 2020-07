Oculus Quest: Diese Bilder zeigen ein neues Modell

Ein neues Modell der autarken VR-Brille Oculus Quest könnte schon bald vor der Tür stehen. Im Netz sind in den letzten Tagen gleich eine Reihe von Bildern aufgetaucht.

Die VR-Brille Oculus Quest könnte schon bald einen Nachfolger erhalten. Darauf deuten zumindest mehrere Bilder hin, die in den vergangenen Tagen auf verschiedenen Kanälen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Den Anfang machte der Leaker WalkingCat, der bei Twitter mehrere Bilder einer weißen VR-Brille postete – versehen mit dem Hinweis "15. September". Letzteres könnte ein Hinweis auf einem möglichen Release sein.

Oculus Quest 2 oder doch nur ein Refresh-Modell?

Nur wenige Stunden später tauchten weitere Bilder in einem Thread bei Reddit auf, die offenbar die gleiche VR-Brille zeigen. Diese sieht der aktuellen Oculus Quest verblüffend ähnlich, weist jedoch auch ein paar Unterschiede auf. So fehlt an der Unterseite der Brille beispielsweise der Regler für den Abstand der Linsen – möglicherweise eine Sparmaßnahme der Herstellers. Der augenscheinlichste Unterschied im Vergleich zur ersten Oculus Quest, die es nur in schwarz gibt, ist jedoch die Farbe.

Ob es sich bei der geleakten VR-Brille wirklich um die Oculus Quest 2 handelt, ist fraglich. Das Original erschien schließlich erst im Mai 2019 und erfreut sich noch immer einer hohen Nachfrage. Wahrscheinlicher erscheint da die Möglichkeit, dass es sich um ein Refresh-Modell mit leichten Änderungen und Verbesserungen handelt, das ansonsten technisch jedoch zur ersten Generation identisch ist.

Gerüchte um eine neue Quest gibt es schon länger

Das für gewöhnlich gut informierte Wirtschaftsmagazin Bloomberg hatte bereits im Mai über eine neue Version der Oculus Quest berichtet, die sich angeblich in Entwicklung befinden soll. Diese soll eine höhere Bildwiederholrate von 90 Hz im Vergleich zu den 72 Hz des aktuellen Modells bieten und zudem zwischen 10 und 15 Prozent kleiner und etwas leichter ausfallen. Stand jetzt, ist das immer noch Spekulation aber die Wahrscheinlichkeit für eine Neuauflage der Oculus Quest ist aufgrund der Bilder wohl insgesamt gestiegen.