Odyssey G9: Samsung zeigt Gaming-Monitor mit HDR1000 und 240 Hz

Mit dem Odyssey G9 möchte Samsung den ultimativen Gaming-Monitor anbieten. Der stark gekrümmte 49-Zoll-Monitor lässt sich auf der CES 2020 bestaunen. Er bietet Features wie 240 Hz, G-Sync und FreeSync 2 sowie HDR1000.

Im futuristisch aussehenden Oddyssey G9 hat Samsung modernste Monitor-Technik untergebracht. Der 49 Zoll große Monitor bietet eine starke Krümmung von 1.000 R, wie Samsung schreibt. Das bedeutet: Würde man einen Kreis mit dem Faktor 1.000 R ziehen, ergäbe das einen Radius von einem Meter. Je kleiner der Betrag von "R", desto krümmer die Bildschirmwölbung. In der Regel liegen Curved-Monitore bei 3.000 R. Vorteile der ausgeprägten Krümmung: Die stärkere Immersion und eine bessere Blickwinkelstabilität des VA-Panels.

Quantum Dots, 240 Hertz, G-Sync und HDR1000

Der Gaming-Monitor hat eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde und setzt auf Quantum Dots, wodurch er viele Farben darstellen kann. Er schafft 240 Bilder pro Sekunde und unterstützt neben G-Sync auch FreeSync. Die Auflösung liegt bei 5.120 x 1.440 Pixeln, was ein 32:9-Format bedeutet. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von HDR1000 und somit eine Spitzenhelligkeit für HDR-Inhalte von 1.000 Nits. Das schaffen bislang nur wenige Monitore. Unklar ist allerdings noch, wie die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Optimal für HDR wäre eine direkte Beleuchtung mit möglichst vielen Zonen.

Beleuchtung der Rückseite in 52 Farben

Der auffällige Look passt zum Gaming-Stil, so kann die Rückseite in 52 Farben mit unterschiedlichen Lichteffekten erstrahlen. Samsung hat sich noch nicht zum Preis oder zum Release-Datum geäußert. Günstig wird der Monitor sicher nicht, der Vorgänger Samsung C49RG90 kostet über 1.100 Euro. High-End hat seinen Preis.