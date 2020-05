Offiziell! "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2"-Remaster kommt im September

Da werden Jugend- und Kindheitserinnerungen wach: Activision hat endlich den Release eines "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2"-Remasters für aktuelle Konsolen und PC verkündet. Die legendären Skateboarding-Games sollen in einem Paket erhältlich und in 4K-Auflösung spielbar sein. Fans der ersten Stunde finden im Remaster bekannte Features wieder, verspricht Activision.

Die Frage, welches die coolsten Games auf der ersten PlayStation waren, werden zahlreiche Gamer gleich beantworten: "Tony Hawk's Skateboarding" und "Tony Hawk's Pro Skater". Am 4. September erscheinen beide Spiele in Form einer Remaster-Collection für PS4, Xbox One und PC.

Die Neuauflage soll einen Großteil des Soundtracks der Originale sowie bekannte Strecken und Tricks enthalten. Auch der beliebte Skatepark-Editor ist dabei. Spieler können ihre Kreationen mit Freunden teilen, die diese weiter bearbeiten dürfen. Im "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2"-Remaster sind zudem wieder Endlos-Kombos möglich, und Du kannst per Splitscreen zusammen mit Freunden in einem Skatepark starten.

Ehemalige Neversoft-Mitarbeiter helfen beim Remaster

2012 erschien bereits ein Remaster namens "Tony Hawk's Pro Skater HD", das bei Kritikern und Fans durchfiel. Entwickler Vicarious Visions verspricht diesmal eine authentische Neuauflage, die sich stärker an den Originalen orientiert. Ehemalige Mitarbeiter von Neversoft, dem Studio hinter den Originalspielen, sind im Team dabei, das nun "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2" entwickelt. Vicarious Visions ist auch für das erfolgreiche Remaster "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" verantwortlich.

Comeback des Kultspiels: Die Leaker lagen richtig

Bei den Kultspielen aus den 2000er-Jahren handelt es sich um mehr als actionlastige Sportsimulationen. Der authentische Stil und die enthaltene Musik verschiedener Punk-, Rock- und Hip-Hop-Bands brachten die Skateboard-Kultur der breiten Masse nahe und trugen zu ihrer Popularität Anfang des Jahrtausends bei. Jüngst tauchten immer wieder Leaks und Hinweise auf ein neues "Tony Hawk's Pro Skater" auf – wie schön, dass sie sich als richtig erwiesen haben.