Oh Shrek! Diese Mod macht "Resident Evil 3" noch gruseliger

Die Modding-Community kommt bei "Resident Evil 3" allmählich richtig in Fahrt: Ein Modder hat jetzt das Monster Nemesis durch Shrek ersetzt. Ob der grüne Oger das Spiel noch gruseliger macht, musst Du selbst entscheiden.

Der Stoff, aus dem die Albträume sind, ist für jeden unterschiedlich: Einige hassen Spinnen, andere gruseln sich vor Clowns, und wieder andere fürchten sich vor Monstern mit Tentakeln. Nemesis aus "Resident Evil 3" zählt zur letzteren Sorte. Der Koloss treibt den Herzschlag mächtig in die Höhe, wenn er plötzlich durch eine Wand auf Dich zuspringt. Und nun stell Dir so einen Moment mit Shrek vor!

Mod ist leider nur zu Anfang des Spiels wirksam

Falls es Dein absoluter Albtraum ist, von Shrek verfolgt zu werden, kannst Du Dir die "Resident Evil 3"-Mod von der Webseite Nexus Mods kostenlos herunterladen. Auch wenn der Oger Dir nicht gerade den Angstschweiß auf die Stirn treibt, lohnt sich ein Blick in die Mod. Es ist schon lustig anzusehen, wenn Jill von dem sonst so friedfertigen Shrek vermöbelt wird.

Leider ersetzt die Mod Nemesis nur am Anfang von "Resident Evil 3" durch Shrek. Du wirst also nicht erleben, wie Dich der Oger mit dem Flammenwerfer durch die Stadt jagt. Ob MrMarco1003, der Ersteller der Mod, Nemesis auch noch im späteren Teil des Spiels durch Shrek ersetzen wird, ist nicht bekannt.

Alle Zombies sind Nemesis & ein neues Gesicht für das Monster

Bereits vor dem Release von "Resident Evil 3" haben sich einige Modder in der Demo des Spiels ausgetobt. Einem Modder schien ein Nemesis im Spiel nicht zu reichen, er ersetzte in seiner Mod alle Zombies durch das Monster. Ein anderer Modder verpasste Nemesis sogar eine Gesichts-OP. Als erste Bilder des ikonischen Monsters aus "Resident Evil 3" auftauchten, kritisierten viele Fans, dass das "Gesicht" von Nemesis nicht mehr so aussehe wie früher. Der Modder nahm die Sache selbst in die Hand und gab Nemesis sein altes Gesicht zurück.