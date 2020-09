"Ori and the Will of the Wisps": Xbox-Game für Switch erschienen

Metroidvania-Fans, aufgepasst: "Ori and the Will of the Wisps" ist ab sofort auch für die Switch verfügbar. Nach der Release-Ankündigung beim Showcase Nintendo Direct Mini landete das Game direkt im Nintendo eShop. Außerdem wurde eine Collector's Edition enthüllt, die beide "Ori"-Games und weitere Goodies enthält.

Microsoft und Nintendo scheinen einen guten Draht zueinander zu haben. Nachdem bereits der Xbox-exklusive Vorgänger "Ori and the Blind Forest" für die Switch erschien, ist nun auch der Nachfolger für die Nintendo-Konsole zu haben, der bisher nur für Xbox und PC verfügbar war. Dass "Ori and the Will of the Wisps" irgendwann für die PS4 erscheint, ist allerdings unwahrscheinlich.

Metroidvania mit Akrobatik-Fokus

In "Ori and the Will of the Wisps" schlüpfst Du in die Rolle des Waldgeists Ori, der sich auf die Suche nach seinem Freund Ku begibt. Dabei streift er durch eine schön animierte Fantasiewelt. Anders in bei vielen anderen Metroidvania-Games stehen in "Ori and the Will of the Wisps" vor allem Jump 'n' Run-Elemente im Fokus.

Der kleine Waldgeist ist ein äußerst geschickter Akrobat. Er springt, schwingt, hangelt und sprintet von Plattform zu Plattform. Die Bewegungsmechaniken sind außerdem zur Lösung von kleinen Puzzles nötig. Kämpfe kommen in "Ori and the Will of the Wisps" aber auch nicht zu kurz.

Diese Extras stecken in der Collector's Edition

fullscreen Die Collector's Edition von "Ori" hat einiges zu bieten. Bild: © YouTube/Nintendo DE 2020

Fans der "Ori"-Reihe dürfen sich außerdem über eine Collector's Edition freuen. Darin enthalten sind:

eine Premium-Spielebox, die im Dunkeln leuchtet

eine künstlerisch verzierte Glasplatte im "Ori"-Look

der Guide "The Flora & Fauna of Ori"

ein Skizzenbuch mit seltenen Skizzen aus der Entwicklungsphase

Game-Art-Sammelkarten

ein Pin aus Emaille, der im Dunkeln leuchtet

Download-Codes für den Soundtrack beider "Ori"-Games

die physischen Editionen beider "Ori"-Games für Switch, Xbox One oder PC

Die Collector's Edition kostet 149 Dollar und ist momentan nur in den USA erhältlich.