"Outriders": Loot-Shooter ab Release im Xbox Game Pass enthalten

Am 1. April lässt "Outriders" tonnenweise Loot aus Gegnern purzeln – und wer den Xbox Game Pass abonniert hat, muss für den Koop-Shooter nicht einmal zusätzlich Geld ausgeben! Microsoft gab nun bekannt, dass das Game ab Tag 1 Teil des Abos sein wird. Allerdings gilt der Deal nicht für alle Plattformen gleichermaßen.

Dass "Outriders" in den Xbox Game Pass kommen könnte, deutete sich vor wenigen Tagen bereits an: Bei Twitter veröffentlichte der Account des Dienstes eine Fake-E-Mail, in der die fiktive "Melissa McGamepass" über ein "mysteriöses Signal" und eine "Anomalie" sinnierte – beides wichtige Bestandteile der düsteren Weltall-Fantasy-Story von "Outriders". Wenig später bestätigte Microsoft den Neuzugang offiziell.

"Outriders" kommt in den Game Pass auf Xbox & Cloud

"Outriders" wird sofort zum Release am 1. April Teil des Dienstes. Das Game von den "Bulletstorm"-Machern People Can Fly ist dann auf Xbox One, Xbox Series X/S sowie via Cloud-Gaming auf Android-Geräten spielbar. Nicht enthalten ist der Loot-Shooter im Xbox Game Pass für PC – wer auf Windows-Rechnern auf den gefährlichen Planeten Enoch reisen will, muss das Spiel weiterhin kaufen. Dank Crossplay können aber Spieler aller Plattformen zusammen zocken. Cross-Save bietet "Outriders" allerdings nicht – wer auf der Xbox startet und später die Plattform wechseln möchte, muss von vorn anfangen.

Zahlreiche weitere Games bald im Abo

"Outriders" ist natürlich nicht der einzige Neuzugang zum Xbox Game Pass, der in Kürze ansteht. Nachdem in der ersten Märzhälfte eine Reihe von Bethesda-Titeln im Abo startete, kommen in den kommenden Wochen unter anderem diese Games dazu:

"Octopath Traveler" (Konsole, PC)

"Undertale" (Konsole, PC, Cloud)

"Yakuza 6" (Konsole, PC, Cloud)

"Empire of Sin" (Konsole, PC, Cloud)

"Star Wars Squadrons" (Konsole)

"NieR: Automata" (PC)

"Torchlight 3" (PC)

Mehr Infos zu den neuen Spielen im Xbox Game Pass gibt's auf der Xbox-Website.