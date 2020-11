"Outriders" zeigt in neuem Video endlich das Endgame

"Outriders" will eine lange Kampagne bieten – aber was passiert danach? In einem Video haben die Entwickler nun gezeigt, wie das Endgame des Loot-Shooters aussehen wird.

Ein bisschen fliegt "Outriders" derzeit noch unter dem Radar, doch Fans von Loot-Shootern à la "Destiny", "The Division" oder "Anthem" sollten den Titel auf dem Schirm haben: Mit Waffen und Magie kämpfst Du in dem Spiel von den "Bulletstorm"-Machern People Can Fly gegen außerirdische Monster, levelst Deine Charaktere auf und bastelst an Builds. Nach der Kampagne ist damit nicht Schluss: Ein neues Video stellt nun die Expeditionen vor, das Endgame von "Outriders".

Expeditionen stellen Deinen Build auf eine harte Probe

Expeditionen sind komplett neue Zusatz-Missionen, die erst nach der Story verfügbar werden – die Entwickler betonen im Video, dass es sich dabei nicht um wiederverwertete Inhalte aus der Kampagne handelt. Sie geben Dir unterschiedliche Aufgaben und Ziele sowie viele Gegner, um Deine Feuerkraft unter Beweis zu stellen. Durch ein Stufen-System kannst Du ihre Schwierigkeit anpassen, wodurch sich der Wert der Belohnungen erhöht. Außerdem bekommst Du mehr Loot, je schneller Du die Mission abschließt. Das macht die Expeditionen wiederholbar und langfristig zur Herausforderung für High-Level-Spieler.

15 Endgame-Missionen nach der Kampagne

Um überhaut Loot zu bekommen, musst Du die Expedition aber komplett abschließen – Beute droppt, anders als in der Kampagne, nicht einfach so. Du kannst die Stufe, auf der Du spielst, aber jederzeit heruntersetzen, falls Du Dich beim Schwierigkeitsgrad übernommen hast. Das Abschließen einer Mission schaltet weitere Expeditionen frei – insgesamt gibt es 15 Stück. Außerdem bekommst Du Zugriff auf stetig höhere Schwierigkeitsstufen. Ob nach dem Release noch weitere Missionen dazukommen, bleibt abzuwarten. Generell soll "Outriders" kein Live-Service-Spiel sein, sondern zum Launch genug Inhalte für viele Dutzend Spielstunden bieten.