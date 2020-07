"Overcooked 1 & 2" kommen mit Crossplay auf PS5 & Xbox Series X

Du wärst gern Chefkoch, bist am heimischen Herd aber nicht gerade talentiert? Mit "Overcooked 1 & 2" holst Du die Küche ganz einfach auf Deine Konsole. Und das beste: Du bereitest das Sterne-Menü zusammen mit Freunden zu.

Crossplay: Für viele Games noch Zukunftsmusik, bei "Overcooked 1 & 2" schon Realität – zumindest fast. Denn das Bundle "Overcooked: All You Can Eat" wurde von Publisher Time 17 angekündigt, ist aber noch nicht auf dem Markt. Die Remastered-Version fasst die zwei Original-Editionen zusammen und fährt moderne Grafik auf.

Grundsätzlich kannst Du das Spiel, genau wie die Originale, zusammen mit Freunden auf Deiner Konsole spielen. Der Couch-Coop-Titel bekommt mit dem Remaster aber auch Online-Crossplay dazu. Ja, richtig gehört: Künftig können PlayStation- und Xbox-Gamer zusammen kochen, was das Zeug hält.

Kochen auf 4K mit 60 fps – alles andere als langweilig

Das Spielebundle kommt auf die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Wer im Freundeskreis schon jetzt überlegt, welche Konsole es werden soll und Angst hat, dass Communities und Clans auseinander brechen, hat mit "Overcooked: All You Can Eat" eine tolle Möglichkeit, weiterhin gemeinsam zu zocken. Und das natürlich hochauflösend und gestochen scharf: Die Remastered-Edition kommt in 4K und läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Küchenschlacht wird so sicher nie langweilig.

Die wichtigsten Features der Collection:

über 200 Level Küchenchaos

sieben vollkommen neue Level

drei neue Köche

schnellere Ladezeiten

Wann Du den remasterten virtuellen Kochlöffel schwingen kannst, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wartet Publisher Time 17 mit dieser Info ab, bis die Release-Daten von PlayStation 5 und Xbox Series X offiziell sind.