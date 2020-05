"Paper Mario" ist zurück! "The Origami King" kommt auf die Switch

Die Ankündigung kam aus dem Nichts: Im Juli erscheint ein neues "Paper Mario" für die Switch! Nintendo hat mit einem Trailer den Release von "Paper Mario: The Origami King" verkündet – und bei der Gelegenheit gleich Gameplay gezeigt. Das fällt im wahrsten Wortsinn "vielfältig" aus.

Wo Origami ist, wird bekanntlich viel gefaltet – und dass ich Dir hier zu Beginn der News einen müden Wortwitz erklären muss, hat sich Nintendo selbst zuzuschreiben: Der Trailer zu "Paper Mario: The Origami King" geizt ebenfalls nicht mit Papier-Kalauern. Macht ihn aber sehr sympathisch!

Mario ist wieder platt

Wie aus der "Paper Mario"-Reihe gewohnt, steuerst Du in "The Origami King" zweidimensionale Versionen von Mario und seinen Freunden durch eine dreidimensionale Welt, löst Rätsel und bekämpfst Gegner. Dieses Mal geht es den Schergen des Origami-Königs Olly an den Papierkragen: Der Papp-Monarch bedroht das Königreich von Prinzessin Peach, hat ihr Schloss in Papierbänder eingehüllt und plant, die ganze Welt zusammenzufalten. Nein, ich denke mir das nicht aus, das steht so in Nintendos Pressemitteilungen.

Kein Pappenstiel! Weltrettung auf Papier

Zum Glück hat Papier-Mario einige neue Fähigkeiten, die ihm gegen Olly helfen, und die Papierbänder. Dazu zählen zum Beispiel ausfahrbare Faltarme, mit denen er Teile der Papp-Spielwelt herausziehen oder falten kann, um neue Wege zu öffnen. Weitere Details zu Spielwelt und Gameplay lassen sich aus dem Trailer erahnen:

Kämpfe sind rundenbasiert und finden in einer runden Arena mit drehbaren Segmenten statt. Nintendo hat zum Kampfsystem ein kurzes separates Video veröffentlicht.

Bowser ist dieses Mal offenbar nicht der Bösewicht, sondern zieht mit Mario umher – allerdings auf Briefmarkenformat zusammengefaltet

Zusätzlich zu Bowser befinden sich ein Papierstern namens Olivia und verschiedene bekannte Charaktere der "Mario"-Spiele in Deinem Team.

Du läufst nicht nur durch die Gegend, sondern fährst auch mit einem Auto durch eine Wüste und mit einem Schiff über Wasser. Flugzeuge gibt's auch, und manche der gezeigten Areale sehen nach ausladenden Open-World-Gebieten aus.

In einer Szene des Trailers trägt Mario den Helm von Samus Aran aus "Metroid" – ein Teaser für das sehnlichst erwartete "Metroid Prime 4"?