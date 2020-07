Patent: PS5 könnte Spiele für PS1, PS2 & PS3 aus der Cloud streamen

Die PlayStation 5 ist abwärtskompatibel und kann viele PS4-Games wiedergeben – das hat Sony schon bestätigt. Ein Patenteintrag legt jetzt nahe, dass der Hersteller an einer Lösung arbeitet, mit der ältere PlayStation-Spiele auf moderner Hardware funktionieren. Das Zauberwort: Cloud-Gaming.

Wer alte Konsolenspiele liebt, muss im PlayStation-Kosmos auch die passende Konsole anschließen. Einfach die alte CD in die PS4 schieben und loszocken – das geht nicht und wird auch mit der PS5 nicht funktionieren. IGN berichtet nun aber über ein Sony-Patent, das alte Lieblingsspiele per Umweg übers Internet auf die Playstation 5 bringen könnte.

Oldies aus dem Serverraum

Das Fundstück des Twitter-Nutzers Renka_Schedule beschreibt mit Text und Zeichnungen einen Cloud-Service, der Spiele der ersten PlayStation, der PlayStation 2 und der PS3 emuliert und auf den Bildschirm streamt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Statt die für Abwärtskompatibilität nötige Technik unter Kompromissen in die PS5 oder andere Konsolen-Hardware einzubauen, könnte Sony sie in Serverzentren auslagern. Wer ein altes Spiel spielen will, loggt sich einfach ein. Nötig sind nur eine zugehörige App, ein Controller und eine schnelle Internetverbindung.

Wird PlayStation Now zur Zeitmaschine?

Mit Playstation Now betreibt Sony bereits einen Dienst dieser Art, der einige PS3-Spiele auf PS4 und PC spielbar macht. Das Patent könnte den nächsten Schritt auf dem Weg zur Abwärtskompatibilität darstellen. Da Cloud-Gaming immer wichtiger wird, ist ohnehin davon auszugehen, dass Sony seinen Service PS Now in der Ära der PS5 weiter ausbaut. Möglich, dass das Patent dann auf der Next-Gen-Konsole zur Anwendung kommt.

Sicher ist das, wie bei allen im Internet auftauchenden Patenten, aber nicht.