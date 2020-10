PC-Systemanforderungen: "Call of Duty: Black Ops Cold War" wird riesig

Die Systemanforderungen für "Call of Duty: Black Ops Cold War" sind da – und wer den Ego-Shooter in ganzer Pracht spielen will, sollte schon einmal die Festplatte aufräumen: Den Speicherhunger von "Modern Warfare" wird der neue Teil offenbar noch übertreffen.

"Call of Duty"-Fans mit PC sollten langsam über die Anschaffung einer eigenen Festplatte für den Shooter nachdenken. Laut den Systemanforderungen, die Publisher Activision jetzt veröffentlicht hat, kommt der neue Teil "Black Ops Cold War" auf satte 250 GB. Ein kleiner Trost: So viel Speicher braucht das Spiel nur inklusive 4K-Texturen, die offenbar optional installiert werden können.

Multiplayer, aber auch alleine installierbar

Wer auf niedrigeren Auflösungen spielt, benötigt weniger Platz – 75 GB weniger, um genau zu sein, wodurch sich der Speicherbedarf auf 175 GB reduziert. Wer nur auf den Multiplayer scharf ist, braucht sogar nur 50 GB: Die Kampagne lässt sich bei der Installation abwählen. Eine von Activision veröffentlichte Grafik mit den Systemanforderungen im Überblick enthält allerdings schon die Fußnote, dass der angegebene Speicherplatz nur zum Launch gilt. Dass "Call of Duty: Black Ops Cold War" mit der Zeit durch Updates ordentlich anwachsen wird, gilt als quasi sicher.

"CoD: BLOPSCW": Die Specs im Überblick

fullscreen Die Systemanforderungen zu "Call of Duty Black Ops Cold War" fallen detailliert aus. Bild: © Activision 2020

Minimale Anforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder neuer)

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (v.1803 oder neuer) Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300 Arbeitsspeicher: 8GB RAM

8GB RAM Speicherplatz (zum Launch): 50 GB (nur Multiplayer), 175 GB (alle Spielmodi)

50 GB (nur Multiplayer), 175 GB (alle Spielmodi) Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670/GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 670/GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950 DirectX 12 kompatibles System benötigt

Breitband-Internet benötigt

Empfohlene Anforderungen (60 FPS auf mittleren Einstellungen)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update) Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Arbeitsspeicher: 12GB RAM

12GB RAM Speicherplatz (zum Launch): 175 GB

175 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 Super oder Radeon R9 390 / AMD RX 580 DirectX 12 kompatibles System benötigt

Breitband-Internet benötigt

Empfohlene Anforderungen (Raytracing)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update) Prozessor: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X Arbeitsspeicher: 16GB RAM

16GB RAM Speicherplatz (zum Launch): 175 GB

175 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 DirectX 12 kompatibles System benötigt

Breitband-Internet benötigt

Kompetitiv (hohe FPS mit entsprechendem Monitor)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update) Prozessor: Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X Arbeitsspeicher: 16GB RAM

16GB RAM Speicherplatz (zum Launch): 175 GB

175 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics

NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics DirectX 12 kompatibles System benötigt

Breitband-Internet benötigt

Ultra RTX (hohe FPS in 4K-Auflösung mit Raytracing)

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update) Prozessor: Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X

Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 3700X Arbeitsspeicher: 16GB RAM

16GB RAM Speicherplatz (zum Launch): 250 GB

250 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX 12 kompatibles System benötigt

Breitband-Internet benötigt

