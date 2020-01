PlayStation-Fans haben gewählt: Das sind die besten Games der Dekade

Das letzte Jahrzehnt war reich an brillanten Spielen – doch welches hat die PlayStation-Community am meisten überzeugt? Die hat jetzt gewählt und die besten Titel gekürt. Gewonnen hat ein Spiel, dessen Nachfolger bereits in den Startlöchern steht.

2020 ist noch ganz frisch, doch das vergangene Jahrzehnt noch allgegenwärtig – besonders für Spieler war es reich an hochkarätigen Titeln. Aus diesem Grund hat Sony die PlayStation-Community aufgerufen, die besten Titel der 2010er-Jahre zu wählen. Die Ergebnisse wurden jetzt im offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht.

"The Last of Us" ist Spiel des Jahrzehnts

©YouTube/Playstation 2019 fullscreen 2020 wird mit "The Last of Us 2" endlich ein Nachfolger erscheinen.

Platz 1 und somit die Platin-Trophäe konnte ein Spiel ergattern, dessen Nachfolger in der ersten Jahreshälfte heiß erwartet wird: "The Last of Us". Das grandiose Abenteuer rund um Joel und Ellie ist das Spiel des Jahrzehnts. Mehr als 11 Prozent aller abgegebenen Stimmen entfielen auf das dramatische Action-Adventure, das 2013 zuerst für die PS3 veröffentlicht wurde.

Gold, Silber und Bronze gehen an ...

Die Gold-Auszeichnung konnte sich ein relativ aktueller Titel sichern: "God of War". Die Geschichte rund um Kratos und seinen Sohn, die auf tiefgründige Art und Weise erzählt wird, hat Millionen Spieler weltweit gefesselt. Auch in unserem Test konnte das Game nahezu auf ganzer Linie überzeugen.

Silber geht an das Rollenspiel-Epos "The Witcher 3: Wild Hunt", das in der Mitte des letzten Jahrzehnts für die aktuelle Konsolengeneration und für den PC veröffentlicht wurde. Im letzten Jahr wurde das Abenteuer rund um Hexer Geralt von Riva sogar für die Nintendo Switch portiert. Für "GTA V" hingegen hat es immerhin noch für Bronze gereicht. Der Action-Kracher, der mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurde, hat mittlerweile einige Jahre auf den Buckel – und erfreut sich vor allem online nach wie vor ungebrochener Popularität.

Die besten PlayStation-Spiele der Dekade auf einen Blick