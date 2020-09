"Pokémon Schwert & Schild": DLC holt alle legendären Monster ins Spiel

Mit "Die Schneelande der Krone" erscheint bald die zweite Erweiterung zu "Pokémon Schwert & Schild". Nintendo hat den Release jetzt für Ende Oktober bekannt gegeben. Toll für langjährige Fans: Alle legendären Pokémon früherer Spiele feiern ihr Comeback!

Der Expansion-Pass für "Pokémon Schwert & Schild" enthält bekanntlich zwei Erweiterungen. Die erste namens "Die Insel der Rüstung" ist schon vor einigen Monaten erschienen. Die zweite folgt am 23. Oktober und führt Dich in ein neues Gebiet: die Kronen-Schneelande, deren Features ein Trailer nun vorstellt.

Erkundungstouren im Monster-Nest

Das verschneite Open-World-Gebiet hält neue Quests und Abenteuer für Monster-Trainer bereit. Außerdem tummeln sich hier neue Pokémon und alternative Varianten bekannter Monster. Die Dynamax-Abenteuer schicken bis zu vier Spieler gemeinsam zur Erkundung in ein Pokémon-Nest, in dem Kämpfe gegen Riesen-Pokémon warten. Und im Galar-Star-Turnier kannst Du Dich mit den Arenaleitern der Galar-Region erneut messen – dieses Mal aber in Duo-Kämpfen Zwei gegen Zwei.

Im DLC: Alle legendären Pokémon alter Spiele

Für Fans legendärer Pokémon ist "Die Schneelande der Krone" besonders lohnenswert: Nintendo verspricht auf der Website zum Spiel, dass Du jedes legendäre Monster aus der Hauptreihe im DLC antreffen und fangen kannst. Allerdings gilt eine Einschränkung: Manche Monster sind nur in der DLC-Version für "Pokémon Schwert" enthalten, andere lediglich in "Pokémon Schild".

