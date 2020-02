"Predator: Hunting Grounds" kannst Du schon vor Release gratis spielen

Hast du Bock, "Predator: Hunting Grounds" schon einen Monat vor dem Release kostenlos anzuzocken? Dann markier Dir am besten gleich das Wochenende vom 27. bis 29. März rot im Kalender. Denn dann kannst Du den asymmetrischen Shooter auf PS4 und PC kostenlos ausprobieren – inklusive Crossplay.

Das verkündete Charles Brungardt, der CEO vom Entwicklerstudio IllFonic, in einem Gast-Post auf dem PlayStation-Blog. Die Testversion auf PS4 kann wie gewohnt im PlayStation Store heruntergeladen werden, PC-Gamer finden die Demo im Epic Games Store. In der Testversion des Spiels kannst Du entweder alleine als Predator oder online mit drei anderen Spielern als Team spielen.

Ein Team voller Profis und trotzdem im Nachteil

Laut Brungardt ist es eine echte Herausforderung, auf der Seite des menschlichen Teams zu spielen. Das verfügt zwar über hochmoderne Waffen, ist dem Predator aber trotzdem noch unterlegen. Primäres Ziel ist es, die Angriffe der Bestie zu überleben. Aber der Predator ist nicht die einzige Gefahr, die im Dschungel lauert. Denn Du und Deine Kameraden müsst Euch auch noch mit KI-Gegnern herumschlagen.

Ein besonderer Nervenkitzel sei es, dass Du nie weißt, wann und von wo der Predator angreift, erklärt Brungardt. Er kann sich von oben auf das Team stürzen, aus dem Hinterhalt Plasma verschießen oder Dich im Nahkampf in Stücke reißen – auf sehr brutale Art und Weise.

Viele Wege führen aus dem tödlichen Dschungel

Welche Strategie Du mit Deinem Team verfolgst, um Euer Überleben zu sichern, bleibt Euch überlassen. Ihr könnt vor dem Predator flüchten oder den Spieß umdrehen und selbst die Jagd auf ihn eröffnen. Aufteilen oder auf vereinte Feuerkraft setzen – Eure Entscheidung.

Das hört sich auf jeden Fall schon mal so an, als ob es in "Predator: Hunting Grounds" selten langweilig wird. Und wer irgendwann zu sehr vom übermächtigen Predator frustriert ist, kann ja spontan die Seiten wechseln und selbst in die Rolle des Jägers schlüpfen. Das Test-Wochenende am 27. März solltest Du Dir jedenfalls nicht entgehen lassen.