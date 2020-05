"Prince of Persia": Video zu nicht veröffentlichtem Teil aufgetaucht

Ein Video eines gecancelten "Prince of Persia"-Spiels macht die Runde. Der Clip ist schon seit 2012 auf YouTube verfügbar, richtig bekannt wurde er allerdings erst jetzt, als ein Spiel-Designer ihn auf Twitter kommentierte. Das Material zeigt typisches Gameplay der "Prince of Persia"-Reihe: schnelle Action, Plattforming und die Manipulation der Zeit.

Videospiel-Animator Jonathan Cooper, der unter anderem an "The Last of Us 2", "Uncharted 4" und "Mass Effect" beteiligt gewesen ist, staunte nicht schlecht, als das Video mit dem Namen "Prince of Persia Redemption" in seinem Twitter-Feed auftauchte. "Wow – das habe ich ja ewig nicht gesehen. Ein unglaubliches Werk von Animationsdirektor Khai Nguyen (For Honor) und seinem Team. Dieses Gameplay-Filmmaterial (ein vorgerenderter Game-Pitch) hat unseren eigenen Pitch für Assassin's Creed 3 inspiriert. Sie haben tolle Arbeit geleistet, es sieht aus wie echtes Gameplay", schreibt Cooper auf Twitter.

"Prince of Persia"-Spiele cancelt Ubisoft schneller als andere Games

Wie Cooper in seinem Tweet anmerkt, zeigt das Video kein echtes Gameplay, sondern wie das Gameplay in dem Spiel hätte aussehen können. Die genauen Gründe, warum das Spiel nie erschienen ist, sind nicht bekannt. In einem Folge-Tweet äußert Cooper aber eine Vermutung: Ubisoft soll geplante "Prince of Persia"-Titel generell schneller einstampfen als andere Marken. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Rechte an der Reihe bei deren Schöpfer Jordan Mechner liegen und die Gewinnmargen somit geringer sind als bei anderen Titeln, glaubt Cooper.

Wäre mal wieder Zeit für ein neues "Prince of Persia"-Spiel

Fans der "Prince of Persia"-Reihe dürfte es beim Ansehen des Videos direkt in den Fingern jucken, mit dem Prinzen wieder durch die engen Gassen des Abendlandes zu rauschen, Gegner mit akrobatischen Kampfeinlagen außer Gefecht zu setzen und die Zeit zu manipulieren. Das jüngste Abenteuer liegt auch schon eine ganze Weile zurück: "Prince of Persia: The Forgotten Sands" erschien im Jahr 2010.