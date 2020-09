PS5: Am Mittwoch zeigt Sony neues Gameplay – und endlich den Preis?

Das Katz-und-Maus-Spiel hat dann hoffentlich ein Ende: Sony kündigt für diesen Mittwoch einen Livestream zur PS5 an. Es soll vor allem um Spiele für die neue Konsole gehen – aber es scheint unvorstellbar, dass Sony auch diesmal nicht Preis und Verfügbarkeit der PlayStation 5 nennt.

Traditionell werden neue Konsolen und deren Preise auf der E3 im Juni vorgestellt, aber bekanntlich ist in diesem Jahr alles anders. Sony wollte Gerüchten zufolge den Konsolenpreis auf keinen Fall vor Microsoft verraten, um nicht unterboten zu werden. Nun hat Microsoft vorgelegt, und es wird Zeit: Am Mittwoch um 22 Uhr deutscher Zeit zeigt Sony unter anderem bei YouTube und Twitch einen Livestream zur PS5, in dem es laut PlayStation Blog stattliche 40 Minuten lang um neue Games geht. Weitere Details nennt Sony nicht, aber für eine weitere Hinhaltetaktik gibt es nun keine Entschuldigungen mehr.

PS5 Digital Edition: Wie weit kann Sony den Preis drücken?

Es ist zu erwarten, dass Sony endlich die Preise für die beiden Modelle der PS5 und auch den Verkaufsstart bekannt gibt. Neben der Standardversion erscheint eine Konsole ohne optisches Laufwerk, die ausschließlich das Spielen von Download-Games ermöglicht. Die abgespeckte PlayStation 5 könnte deutlich günstiger sein, da Sony an digitalen Verkäufen stattlich verdient. Es ist aber zweifelhaft, dass die PS5 Digital Edition preislich mit der Xbox Series S mithalten kann, die für 299 Euro erhältlich sein wird. Grund: Die digitale PS5 ist bis aufs fehlende Laufwerk genauso stark wie das Standardmodell.

Ass im Ärmel? Fans hoffen auf weitere Topspiel-Enthüllung

Bei den Neuigkeiten zu PlayStation-Exklusivspielen hoffen viele Fans, dass Sony neben den bereits angekündigten Games weitere Top-Titel enthüllt, die den Kauf einer PS5 rechtfertigen. In der Gerüchteküche brodelt es, besonders heiß werden ein neues Horrorspiel der "Silent Hill"-Reihe, die mögliche Enthüllung von "Final Fantasy 16" und eine Ankündigung des nächsten "God of War" gehandelt. Erfahrungsgemäß schadet es allerdings nicht, keine zu hohen Erwartungen an Livestreams von Sony zu haben.