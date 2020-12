PS5-Controller: Berichte über kaputte adaptive Trigger häufen sich

Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers funktionieren einigen Zockern zufolge nicht mehr richtig. Die PS5 ist gerade einmal knapp einem Monat auf dem Markt – und die Empfindlichkeit insbesondere des R2-Triggers soll schon in der kurzen Zeit drastisch abgenommen haben.

Erst brach der R2-Trigger, dann wurde er immer lockerer und reagierte später gar nicht mehr. Das schreibt Gamerant über einen Zocker, dem dies beim Spielen von "Spider-Man: Miles Morales aufgefallen sei. Andere Gamer konnten ähnliche Probleme bestätigen. Ihren Berichten zufolge sinke die Sensibilität des R2-Triggers über die Zeit drastisch. Wie Gamerant schreibt, häufen sich derzeit auch Tipps im Internet, wie PS5-Besitzer das Problem mit den adaptiven Triggern mit Hausmitteln beheben können. Dies deute darauf hin, dass eine recht große Menge an PS5-Gamern von dem Hardware-Defekt betroffen ist.

Kaputte Trigger wecken Erinnerungen an den Joy-Con-Drift der Switch

Noch ist nicht klar, wie weit das Problem mit den kaputten DualSense-Triggern verbreitet ist, es dürfte bei vielen Gamern aber böse Erinnerungen an einen anderen Hardware-Defekt wecken: Seit dem Release der Nintendo Switch im Jahr 2017 werden Switch-Besitzer vom gefürchteten Joy-Con-Drift heimgesucht. Bei diesem Defekt registriert der Controller zufällige Bewegungseingaben des Analogsticks, auch wenn dieser gar nicht betätigt wird.

Das führt dazu, dass die Spielfiguren in Games teilweise unkontrolliert herumlaufen, was den Spielspaß deutlich ausbremst. Das Problem mit den driftenden Joy-Cons war sogar so weit verbreitet, dass Switch-Besitzer eine Sammelklage gegen Nintendo einreichten. Daraufhin bot Nintendo betroffenen Nutzern eine kostenlose Reparatur an, selbst wenn die Garantie der Controller schon abgelaufen war.

Bleibt zu hoffen, dass sich auch Sony bei der Reparatur der kaputten adaptiven Trigger kulant zeigt, vorzugsweise ohne eine vorhergegangene Klage. Und dass neu produzierte Controller von dem Problem verschont bleiben.