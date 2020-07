PS5-Controller erstmals auf "Hands-On"-Fotos zu sehen

Zwei im Netz kursierende Fotos sollen erstmals den PS5-Controller in den Händen von Spielern zeigen. Während die erste „Hands-On“-Aufnahme unscharf ist und ein Fake sein könnte, macht das zweite Bild einen realistischen Eindruck und lässt Rückschlüsse auf die Größe des Gamepads zu.

Vor wenigen Tagen tauchte im Forum von Resetera das erste der beiden neuen Fotos des DualSense-Controllers auf. Das Bild zeigt das vermeintliche PS5-Gamepad in der Hand einer Person. Die schlechte Qualität lässt jedoch viele Gamer an der Echtheit der Aufnahme zweifeln. Wenig später teilte der ägyptische Händler Gamezawy bei Twitter ein weiteres Foto in deutlich besserer Qualität, berichtet Gamesradar. Die realistischen Schatten und Lichtreflexionen auf dem Controller sprechen für die Echtheit der Aufnahme – oder für die Arbeit eines Profis in Bildbearbeitung.

DualSense-Controller ungefähr so groß wie ein Xbox-One-Controller?

Empfehlung des Autors: Play PS5-Controller vorgestellt: Das ist der neue DualSense

Falls das zweite Foto echt sein sollte, liefert es einen guten Eindruck von der Größe des PS5-Controllers. Gehen wir davon aus, dass die im Bild zu sehende Hand einem durchschnittlichen Erwachsenen gehört: Der DualSense-Controller der PS5 wäre dann in etwa so groß wie ein Xbox-One-Controller. Im Vergleich zum PS4-Controller scheint der PS5-Controller also etwas massiver auszufallen.

PS5 ist nicht nur groß, sondern auch schwer

Nicht nur der PS5-Controller scheint an Größe und Gewicht zuzulegen. Schon länger ist bekannt, dass die PS5 ein echter Riese unter den Konsolen ist. Kürzlich entdeckten Reddit-Nutzer zudem eine Gewichtsangabe zur Konsole. Angeblich soll die PS5 knapp 4,8 Kilogramm auf die Waage bringen. Zum Vergleich: Das erste Modell der PS4 wiegt nur 2,8 Kilogramm, die erste Version der Xbox One 3,2 Kilogramm.

Den Gewichtsrekord der PS3 wird die Next-Gen-Konsole allerdings nicht brechen. Sonys erste Version der PS3, von Fans liebevoll als "Fat Lady" bezeichnet, ist satte 5 Kilogramm schwer.