PS5-Exklusivtitel "Returnal": Trailer kündigt März-Release an

Der PS5-exklusive Shooter "Returnal" hat ein Release-Datum. Ab März 2021 stürzt Du Dich in dem Spiel in wilde Schießereien auf einem Alien-Planeten – wieder und wieder und wieder und wieder.

Ein bisschen Roguelike, ein bisschen Bullet Hell und ganz viel Spektakel: In einem neuen Trailer zeigt das Studio Housemarque neue Gameplay-Eindrücke aus "Returnal". Am Ende des Clips geben die Entwickler den Release des PS5-Spiels bekannt: Es erscheint nach aktuellem Plan am 19. März 2021.

Tod und Wiedergeburt in fremden Welten

In "Returnal" wirst Du die Astronautin Selene spielen, die sich mit Schusswaffen gegen Aliens behauptet. Dabei fliegen ihr die Projektile nur so um die behelmten Ohren., Stirbt sie im Kampf, wird sie offenbar wiedergeboren und muss erneut versuchen, durch die Scharen von Monstern zu brechen. "Break the Cycle", also "Durchbrich den Kreis", heißt es im Trailer – wohl eine Anspielung auf eine Zeitschleife, in der die Hauptfigur steckt und die für die Roguelike-Struktur des Games sorgt.

"Returnal" reizt die Immersions-Fähigkeiten der PS5 aus

Im PlayStation-Blog stellt Publisher Sony noch einmal die Fähigkeiten des DualSense-Controllers heraus, die in "Returnal" effektvoll zum Einsatz kommen sollen. So hat jede Waffe einen alternativen Feuermodus, der durch Durchdrücken des adaptiven Triggers aktiviert wird. Drückst Du den Trigger nicht ganz so weit, gelangst Du lediglich in den Zielmodus – es lassen sich also zwei Modi mit einer einzigen Taste nutzen. Außerdem soll die PS5 durch ihr 3D-Audio die fremdartige Umgebung des Alien-Planeten besonders immersiv wiedergeben.