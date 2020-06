PS5 im Größenvergleich: So riesig ist die PlayStation 5

Sony hat die PlayStation 5 endlich gezeigt – nun geht's um Detailfragen! Die erste: Wie groß ist das Ding eigentlich? Eine übersichtliche Aufstellung zeigt, dass die PS5 alle Konsolen der jüngsten zwei Generationen überragt.

Mit ihrem geschwungenen Design und den symmetrisch platzierten Lüftungsschlitzen sieht die PS5 unerwartet futuristisch und ziemlich elegant aus. Das ist gut so, denn die neue Sony-Konsole scheint ein ziemlicher Brocken zu sein: Ein Größenvergleich, den der Spieleentwickler und Berater Callum Underwood bei Twitter gepostet hat, stellt das Gerät seinen Vorgängern PS3 und PS4 sowie der Xbox-Konkurrenz ab der Xbox 360 gegenüber.

Nicht so breit wie die Xbox Series X, aber höher als alle

Damit die Größen-Aufstellung hinkommt, hat sich Underwood an genormten Bauteilen orientiert – den USB-Anschlüssen und dem Disc-Laufwerk. Wir lernen: Die PS5 ist aufgestellt höher als selbst die klobige PlayStation 3 und die erste Version der Xbox One. An ihrer breitesten Stelle ist sie zudem nur wenig schmaler als die PS3 – das gilt aber nur für die Version mit Disc-Laufwerk. Die Digital-Only-Variante der PS5 entspricht in ihrer Breite ungefähr der PS4 Pro, ist aber eben ein gutes Stück höher. Breiter ist – wenig überraschend – nur die Xbox Series X, die mit ihrer quadratischen Grundfläche aber ohnehin vom gewohnten Konsolen-Design abweicht.

Keine Sorge, die PS5 läuft auch im Liegen!

Falls Du jetzt Angst hast, dass die PS5 nicht in den Wohnzimmerschrank passt: Du musst sie nicht hinstellen. Obwohl Sony die Konsole im Video ausschließlich hochkant präsentiert hat, zeigen zusätzlich veröffentlichte Fotos die neue PlayStation auch liegend.