PS5-Launchtitel "Bugsnax" gibt's im November im PS-Plus-Abo

Abonnenten von PlayStation Plus können sich im November über einen brandneuen Launchtitel für die PS5 freuen: "Bugsnax", ein skurriles Spiel um lebendig gewordene Leckerbissen, steht dann für Besitzer der neuen Konsole zum Download bereit.

Wer sich sofort zum Konsolen-Release am 19. November eine PlayStation 5 zulegen will, kann mit einem PS-Plus-Abo gleich in "Bugsnax" starten. Das Game feiert im November seinen Release und ist ab Tag Eins Teil des Abo-Dienstes. Wichtig zu wissen: Es erscheint zwar auch für die PS4, Du musst es auf der aktuellen Konsole aber einzeln kaufen. Nur auf der PS5 ist es ohne Zusatzkosten via PS Plus verfügbar – das erklärt Sony im PlayStation Blog.

Das ist "Bugsnax"

In "Bugsnax" landest Du als Journalist auf der mystischen Insel Snaktooth Island. Hier hat die Entdeckerin Elizabeth Megafig zuletzt seltsame Käferwesen erforscht, die zugleich Snacks sind – von wandelnden Erdbeeren bis zu kriechenden Sandwiches ist alles dabei. Deine Aufgabe: ihre Forschung fortführen, die Bugsnax mit fantasievollen Fallen fangen und natürlich das eine oder andere Tierchen verputzen – im Dienste der Wissenschaft! Auf der PS5 steht außerdem ab Launch die Playstation Plus Collection mit 20 PS4-Spielen bereit, die auf der neuen Konsole spielbar sind.

Diese PS4-Spiele sind bald in PS Plus enthalten

Auch PS-Plus-Abonnenten mit PS4 bekommen natürlich weiterhin Spiele ohne weitere Zusatzkosten. Im November sind das Open-World-Actionspiel "Mittelerde: Schatten des Krieges" und das gefeierte Metroidvania "Hollow Knight". Über die Abwärtskompatibilität der PS5 dürften beide Games auch auf der PlayStation 4 spielbar sein.