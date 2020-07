PS5-Launchtitel? "Gran Turismo 7" könnte früher erscheinen als gedacht

Mit "Gran Turismo 7" bekommt die PS5 einen Rennspiel-Hochkaräter – und das möglicherweise schon zum Launch der Konsole. Offiziell steht der Release-Termin zwar nicht fest, eine Quelle mit gutem Draht zu Sony sieht die Racing-Sim aber schon am Horizont.

Das Official PlayStation Magazine ist, wie der Name schon sagt, nah dran an allem, was mit der Konsole zu tun hat. Wenn "Gran Turismo 7" in der neuen Ausgabe der Zeitschrift als Titel mit Release im Launch-Zeitraum der PS5 geführt wird, ist das für Rennspiel-Fans also durchaus ein handfester Grund, schon mal ihre Lenkräder zu polieren.

Offizielles Magazin spricht von Release in Launch-Nähe

In der im aktuellen Heft abgedruckten Auflistung aller bisher bestätigten Spiele für die PlayStation 5 darf der neueste Teil der "GT"-Reihe natürlich nicht fehlen. Alle Games sind mit einem Farbpunkt gekennzeichnet, der sie ihrem erwarteten Release zuordnet: rot für "dauert noch mindestens ein Jahr", gelb für "kommt in 6 bis 12 Monaten" und grün für "Launch window" – also zum Launch der Konsole oder kurz danach. Und für "Gran Turismo 7" steht die Ampel auf grün.

Nicht auszuschließen also, dass das Rennspiel Ende des Jahres neben der Konsole im Laden steht oder zumindest kurz nach dem PS5-Start folgt. Das ist wohl früher als viele Fans erwartet haben, denn bei der Präsentation des Spiels Anfang Juni gab Sony noch gar keinen Hinweis auf den Release-Zeitraum. Typischerweise ist das ein guter Hinweis darauf, dass ein Spiel noch einige Jahre bis zur Fertigstellung braucht. "Gran Turismo 7" könnte uns in dieser Hinsicht also überraschen.