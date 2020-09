PS5: Neue Kompressionstechnik macht SSD noch schneller

Die PlayStation 5 setzt sich ohnehin durch eine schnellere SSD und Speicherarchitektur von der Xbox Series X ab. Eine nun von Sony lizenzierte Technologie für die Datenkompression könnte Ladezeiten noch weiter reduzieren. Und das nicht zu knapp.

Die PS5-SSD kann Daten mit einer Geschwindigkeit von 5,5 GByte pro Sekunde transportieren. Mit Hilfe von Datenkompression verbessert sich dieser Wert bei der Übertragung in den Grafikspeicher auf 8 bis 9 GByte pro Sekunde, was einem Kompressionsverhältnis von 1,5:1 entspricht. Soviel war schon bekannt. Ein "Oodle Textures" genanntes Verfahren von Kraken optimiert den Wert nun auf bis zu 3:1, wie der Entwickler auf cbloom rants erklärt (via PCGH). Das wären dann bis zu 16,5 GByte, welche die PS5 in der Sekunde bewegen könnte.

Spiele verbrauchen vielleicht weniger Speicherplatz

Als Sony den Wert von 8 bis 9 GByte pro Sekunde mitteilte, hatte das Unternehmen noch nicht die Oodle-Texture-Technologie lizenziert. Das hat Sony nun für alle PS4- und PS5-Spiele nachgeholt. Da die Texturen verlustfrei komprimiert werden, bemerkt der Spieler nichts davon, die Qualität bleibt gleich. Die potenziellen Vorteile: Spiele können schneller heruntergeladen werden, mehr Spiele passen auf die SSD und die Games-Ladezeiten werden kürzer. Schließlich nehmen Texturen den Großteil des Speicherplatzes moderner Spiele ein und die PS5-SSD ist nur 825 Gigabyte groß.

Aus 5,5 GByte/s werden 16,5 GByte/s

Die Texturendaten landen mit der neuen Technologie also zunächst mit der SSD-Geschwindigkeit von 5,5 GByte/s im Kraken Decoder mit Oodle Texture, dann mit bis zu 16,5 GByte/s im Grafikspeicher. Wie sich die rasante PS5-Speicherarchitektur in der Praxis auswirkt, muss sich noch zeigen. Es könnte sein, dass sich der Vorzug der besseren Ladezeiten weitgehend auf Exklusivtitel beschränkt, wie der "Ori"-Entwickler glaubt.