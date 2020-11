PS5: PSN-Konten wegen Weitergabe der PS Plus Collection gesperrt

Wer zu den glücklichen Besitzern einer Sony PS5 zählt, bekommt gratis die PlayStation Plus Collection – und damit Zugriff auf 20 beliebte PS4-Spiele. Doch das großzügige Angebot lädt mitunter zum Missbrauch ein. Die Folge: zahlreiche gesperrte PSN-Accounts.

Das berichtet Kotaku. Die Sachlage ist wie folgt: Wer kostenpflichtiges PS-Plus-Mitglied ist und eine PS5 besitzt, bekommt mit der PS Plus Collection 20 PS4-Klassiker, die er jederzeit ohne weitere Kosten spielen kann. Doch das System ist womöglich anfällig für Missbrauch, denn einige Spieler sollen anderen "ausgeholfen" haben, in dem sie anderen PS4-Spielern eine Anmeldung auf ihrer PS5 erlaubt haben – und diesen somit, entgegen der Nutzungsbestimmungen, Zugriff auf die PS Plus Collection verschafft haben.

PS5-Nutzern droht dauerhafte Sperre

Doch die widerrechtliche Nutzung blieb nicht lange unbemerkt, zahlreiche PSN-Konten wurden deswegen mittlerweile gesperrt. Doch der Missbrauch ging noch viel weiter, auf Auktionsseiten wurde diese Option sogar zum Kauf angeboten. Und für die Betroffenen soll das Vorgehen mitunter drastische Konsequenzen nach sich ziehen: Während den PS4-Konten eine zweimonatige Sperre für das PlayStation Network droht, sollen die PS5-Konten sogar dauerhaft ausgesperrt bleiben.

Noch nicht abschließend geklärt ist aber, ob die Strafen eine direkte Konsequenz infolge der missbräuchlichen Weitergabe der PS Plus Collection sind – oder womöglich eine automatische Sperre aufgrund der internen Sicherheitsmaßnahmen. Schließlich erkennen die Systeme automatisiert, wenn sich Spieler mit ihrem Konto auf gleich mehreren PlayStation-Konsolen einloggen. Klar ist: Einige Spieler dürften bangen, ob ihre Accounts ebenso mit Strafen belegt werden.