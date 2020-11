PS5: So funktionieren Trophäen auf der PlayStation 5

Die Jagd nach Trophäen und wie sie funktioniert: Für viele Spieler ist das beim Wechsel auf die PS5 enorm wichtig. Mit welchen Änderungen müssen Trophy-Hunter rechnen? Mit recht wenigen, wie sich nun herausstellt. Im Gegenteil, der Komfort erhöht sich durch die neue PlayStation.

Endlich dürfen wir darüber berichten, wie die PS5 das Spielen verändert. Einige Details bleiben zwar noch geheim, Trophäensammler können sich aber bereits freuen: Die neue Konsole verhält sich bei der Jagd nach Auszeichnungen nicht auffällig anders als die PS4. Eine erste Videopräsentation der Benutzeroberfläche ließ die Fans darüber im Unklaren, ob Trophäen durch "Aktivitäten" ersetzt oder ergänzt werden. Nun konnten wir es selbst testen: Bei Aktivitäten handelt es sich um kleinere wegweisende Aufgaben, die das Trophy-System nicht beeinträchtigen.

Clip für die Ewigkeit: Die PS5 speichert Videos Deiner Trophäen

Im Gegenteil, der Abschluss einer Trophäe wird auf PlayStation 5 sogar noch mehr zelebriert als zuvor. Den Moment, in dem Du die Herausforderung bestehst, hält die Konsole nicht mehr nur als Screenshot fest: Die PS5 speichert automatisch ein kurzes Video des Moments und blendet zusätzlich eine Beschreibung der geschafften Errungenschaft in den Clip ein. Die Länge des Videos lässt sich im Menü einstellen, sowohl Screenshot- als auch Video-Funktion kannst Du auch separat voneinander abschalten.

Bessere Übersicht über Deine Trophäen

Im Control-Center, dem neuen Quick-Menü der PS5, und dem Spiele-Hub im Startmenü hast Du außerdem Schnellzugriff auf die nächsten Trophäen in Reichweite. Karten zeigen Dir jeweils eine Kurzbeschreibung der Herausforderung an, bei einigen gibt eine Prozentanzeige Aufschluss über Deinen Fortschritt. In Deinem Spielerprofil kannst Du nun Spieltrophäen filtern und sortieren, sodass Du auf einen Blick siehst, welche Dir noch fehlen und wann genau Du bestimmte Errungenschaften geschafft hast.