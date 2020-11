PS5-Spiele: Diese PlayStation-Exclusives erscheinen als nächstes

Vorhang auf für die PlayStation-Exclusives: Sony hat bekannt gegeben, welche Spiele als nächstes exklusiv für die PS5 und PS4 erscheinen – und vor allem wann. Allerdings sind die Launch-Daten mit Vorsicht zu genießen.

Sony hat im offiziellen YouTube-Kanal zur PlayStation einen Teaser veröffentlicht. Und der zeigt nichts Geringeres als die künftigen PlayStation-Exlusives, also die Spiele, die nur für die PS5 und PS4 erscheinen. Dazu zählen nach heutigem Stand:

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

"Demon Souls"

"Gran Turismo 7"

"Returnal"

"Horizon Forbidden West"

Für die einzelnen Titel liefert Sony sogar angepeilte Launch-Daten. Allerdings sind hier nicht alle sicher.

Wann erscheint welches Game denn nun?

PlayStation gibt an, dass "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" und "Demon Souls" am 12. November auf den Markt kommen. Das heißt: PS4-Spieler können ersteren Titel bereits übermorgen spielen, PS5-Käufer bekommen beide direkt zum Launch, der hierzulande am 19. November stattfindet.

"Ratchet & Calnk: Rift Apart", "Gran Turismo 7" und "Returnal" sollen dagegen in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen. Allerdings ist das nur ein angepeilter Zeitraum, die anhaltende Pandemie könnte für Verschiebungen sorgen.

Genauso sieht es auch bei "Horizon Forbidden West" aus. Das Game soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, unterliegt aber natürlich auch den derzeitigen Umständen. Der Feinschliff in der Entwicklung kann durch Home- Office, Krankheitsfälle und Quarantäne erschwert werden. Solange die Pandemie andauert, dürften noch einige Games länger in der Entwicklung stecken bleiben als geplant – ganz im Stil von "Cyberpunk 2077".