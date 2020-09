PS5-Stream ansehen: So schaust Du die offizielle Liveübertragung

Erfahren wir heute, wie viel die PS5 kostet? Sony hat für Mittwochabend einen Livestream mit weiteren Infos zur PlayStation 5 angekündigt. Die offizielle Übertragung ist laut Sony etwa 40 Minuten lang.

Um 22 Uhr geht es los: Sony will am heutigen Mittwoch, den 16. September endlich weitere Neuigkeiten zur PS5 präsentieren. Bereits der vorherige Livestream zur neuen PlayStation hatte Zuschauerrekorde gebrochen, etwa 7,2 Millionen Menschen sahen zu. Sony könnte heute endlich Preis und Verfügbarkeit seiner beiden PS5-Modelle verraten, es ist also entsprechend viel Publikum zu erwarten.

Du willst Dir den PS5-Ankündigungsstream anschauen? Auf dieser Seite haben wir die deutschsprachige Übertragung eingebunden. Möchtest Du den PlayStation-Stream lieber im englischen Original sehen, klicke hier. Du kannst den Livestream auch bei Twitch angucken, den offiziellen PlayStation-Kanal findest Du hier.

PS5-Preis: Wie tief geht Sony?

Laut Ankündigung geht es in dem PS5-Stream in erster Linie um Spiele der Sony-Studios und einiger Partner. Nachdem Microsoft vergangene Woche die Verkaufspreise seiner neuen Xbox-Konsolen verkündet hat, wollen die Fans nun aber auch die entsprechenden Infos zur PlayStation 5 erfahren: Kann Sony mit dem günstigen Preis der Xbox Series S mithalten, die für 299 Euro über den Ladentisch geht? Der Livestream lüftet außerdem hoffentlich das Geheimnis um Verkaufsstart und Beginn der Vorbestellungen.